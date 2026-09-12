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12 de septiembre de 2026
Buena onda.

Por qué motivo Alejandro Dolina se disculpó con Juan Gil Navarro

Juan Gil Navarro recordó una crítica que le hizo Alejandro Dolina y el sincero encuentro que tuvieron tiempo después en un boliche.

Alejandro Dolina y Juan Gil Navarro, con buena onda.&nbsp;

Alejandro Dolina y Juan Gil Navarro, con buena onda. 

El actor contó en el streaming LPG listos para grabar con Agustín Eme, que en ese momento estaban de moda Beavis and Butt-Head y que le habían propuesto hacer una versión local.

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“Se llamaban Mickey y Frankie. Y lo padecimos mucho y sufríamos mucho y dijimos: ‘La gente va a pensar que somos igual de estúpidos que todos’”, expresó el actor. La crítica que Alejandro Dolina había hecho sobre ese programa lo afectó mucho.

Alejandro Dolina y Juan Gil Navarro, en un encuentro cordial

El encuentro entre Alejandro Dolina y Juan Gil Navarro se produjo en un boliche y ahí mismo se dio la charla entre ambos. “Y junto con un amigo de ese elenco, estábamos una noche en un boliche y me dice: “Che, mirá, está Dolina ahí””, recordó el actor lo ocurrido esa noche.

“Yo escuchaba mucho a Dolina desde que tenía catorce, 15 años. Y Dolina había dicho algo de ese programa, que no era muy bueno ciertamente, pero estábamos todos haciendo nuestras primeras armas”, siguió Juan Gil Navarro.

Alejandro Dolina se disculpó con el actor.

Alejandro Dolina se disculpó con el actor.

Cuando tuvo al escritor adelante suyo en un boliche, Juan Gil Navarro se acercó con respeto, pero con la necesidad de decir lo que había quedado pendiente.

“Y a mí me había dolido mucho lo que había dicho Dolina. Así que me acerqué y le dije: “Hola, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Yo lo escucho hace mucho tiempo”. Y le dije: “Me dolió que usted dijera esto, esto y esto””.

El intercambio no derivó en una discusión larga ni en una escena áspera. La reacción de Dolina, según el testimonio del actor, fue inmediata. “Un señor”, dijo Juan Gil Navarro al resumir la reacción de Alejandro Dolina. “Pibe, tenés razón, te pido disculpas”, contó que le dijo en ese momento.

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