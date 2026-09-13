Desde un centro barrial incentivan a los vecinos de Lomas a realizarse chequeos médicos de rutina

Los vecinos que asisten a la sociedad de fomento ya se anotaron para ser parte del chequeo de salud.

La Sociedad de Fomento Lomas Este anota a los vecinos que quieran hacerse el chequeo en el HDI de Banfield.

Desde la Sociedad de Fomento Lomas Este incentivan a los adultos mayores a que puedan sumarse a los operativos de salud que organiza el Municipio en el Hospital de Diagnóstico Inmediato (HDI) Roberto Sánchez de Banfield . Por eso, lo único que piden es que se anoten y este jueves podrán hacerse el chequeo.

Según especificaron aún quedan algunos lugares disponibles para quienes quieran anotarse al operativo. "Lo que hacemos es comentarles a los vecinos que llegan a la socie sobre esta alternativa y les indicamos como deben anotarse. Luego ellos deben asistir al centro de salud en el horario acordado previamente", explicó Gloria que es una de las coordinadoras de la Sociedad de Fomento ubicada en Miguel Cané 967, Lomas.

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Gracias al trabajo articulado entre la sociedad de fomento y Salud Lomas es que pueden hacer este tipo de campañas que apuntan a la prevención. "Como el centro de salud está a sólo cinco cuadras de distancia de nuestra socie, cuando tenemos que hacer alguna consulta la mayoría de nosotros vamos caminando", comentó la coordinadora.

Una vez que los vecinos se anotan online o en la misma sociedad de fomento, lo que hacen es pasar el listado para que este jueves a las 7.30 cada uno de esos vecinos sea atendido en el HDI ubicado en Cochabamba 922, Banfield.

"Todavía hay tiempo para anotarse, si aparecen más vecinos interesados se lo pasamos al centro de salud", aseguraron desde la sociedad de fomento que se encarga de ser ese nexo de los pacientes con el HDI.

El único requisito para poder ser parte del chequeo de salud es que sean personas mayorea a los 60 años. Los datos que deben dejar para anotarse en el listado son: nombre y apellido completo, DNI, teléfono y un mail para que allí puedan enviar los resultados de los estudios.

Para anotarse se pueden dirigir directamente a la Sociedad de Fomento Lomas Este o bien entrar en el siguiente link e inscribirse directamente: https://contmed.vercel.app/

Allí deben hacer click en el botón de "inscribirme" para colocar los datos personales. También aclara los requisitos, los estudios a los que cada paciente se va a someter y hasta hay un video explicativo al hacer click en "¿Cómo tomar las muestras?".

¿Qué tipo de chequeo médico se realiza?

Las prestaciones con las que se encontrarán quienes se anoten al chequeo gratuito son: medición de peso y talla, laboratorio, RX de tórax, electrocardiograma, vacunación, control de tensión arterial y control de saturación.

Para realizarse todos esos estudios deben presentarse el jueves 17 a las 7.30 de la mañana con la preparación que también la especifican cuando cada paciente se anota. Hay que asistir con ayuno de 12 horas, llevar la primera orina de la mañana en un frasco esterilizado, llevar una muestra de materia fecal fresca y en caso de tomar alguna medicación piden que no la suspendan.

Este tipo de operativo que incentiva el Municipio de Lomas a través del área de Salud es sumamente importante acercarlo a los barrios para que los vecinos que se acerquen a las distintas instituciones barriales puedan estar informados sobre la existencia de estas alternativas.