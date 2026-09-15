Este miércoles llega una nueva Jornada de Empleo a la UNLZ

Este miércoles se realizará la 21ª Jornada de Promoción del Empleo 2026. Se trata del evento de reclutamiento de estudiantes y graduados por parte de empresas, estudios y consultoras más tradicional de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ).

Está dirigido a estudiantes y graduados en Ciencias Económicas, y abierto a la comunidad universitaria. Se llevará a cabo en forma presencial, este miércoles 16/9, de 16 a 21. Si bien el epicentro serán los stands ubicados en el Hall central, también habrá disertaciones.

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La actividad es coordinada por el Servicio de Empleos de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas, juntamente con la Cátedra de Administración de Recursos Humanos, el Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas y el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Lomas de Zamora.

La jornada se viene organizando anualmente y de manera ininterrumpida desde el año 2006, ofreciendo a los asistentes exposiciones de los profesionales en RRHH más importantes de la actualidad, y paralelamente empresas y consultoras ofrecen sus oportunidades laborales e información.

El objetivo es generar un vínculo productivo entre organismos, empresas y consultoras y los estudiantes de la Facultad, pudiendo estos últimos conocer el funcionamiento de las empresas por dentro, sus propuestas y requisitos indispensables con respecto a la búsqueda laboral.

El objetivo es generar un vínculo productivo entre organismos, empresas y consultoras y los estudiantes de la Facultad,

El Mgter. Gabriel Franchignoni, Decano de la FCE; el Mgter. Esteban Monzón, Secretario de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil; la Lic. Moira Devoy, Coordinadora de Servicios de Empleo; y Daniela Salazar, Presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad, darán la bienvenida a las empresas participantes que tendrán la posibilidad de ofrecer información acerca de sus programas de pasantías y jóvenes profesionales como también promocionarán sus búsquedas laborales en Ciencias Económicas.

Participan y auspician esta Jornada la secretaria de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y las siguientes empresas: EY; PWC, Grupo GNP; Sufrigo; Molinos; ICBC; ILYG+; Deloitte; CartaSur; EC; SMS y KPMG; BBVA; Banco Francés y Direcciona.

Los interesados pueden inscribirse a través de eventbrite, por medio del siguiente enlace: https://share.google/tEzDW9ZJZ12385XhG

El cronograma de charlas en la UNLZ

Las siguientes son las conferencias previstas a lo largo de la jornada. Se llevarán a cabo en el Laboratorio de Prácticas Profesiones (ex Aula 18):