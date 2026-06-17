El Magíster Gabriel Franchignoni continuará al frente de la Facultad de Ciencias Económicas de Lomas de Zamora.

El Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora eligió esta tarde, por unanimidad, al Magíster Gabriel Franchignoni como Decano de esa unidad académica.

De este modo, y con la aprobación de los doce consejeros que votaron en representación de los claustros de profesores, docentes y estudiantes, Franchignoni inicia su cuarto mandato al frente de la facultad, cuyos destinos regirá hasta 2030.

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“Agradezco la confianza para este nuevo período. Yo no la tomo como algo personal, la confianza es en este equipo que la viene remando desde hace mucho tiempo”, afirmó el Magíster Franchignoni, luego de recibir el respaldo de todo el cuerpo.

En su discurso, el electo decano, aseguró que en este nuevo período se profundizará el trabajo en lo académico y con los docentes. Al mismo tiempo remarcó la labor en materia de investigación, extensión universitaria y el vínculo con las cátedras. “Es un camino que tenemos por delante, sin perder de vista a nuestro valor fundamental, que es justamente darles valor a nuestros estudiantes. Darle importancia al ingreso, a la permanencia y el egreso. Ese es nuestro compromiso”, enfatizó.

WhatsApp Image 2026-06-17 at 19.21.45 “Agradezco la confianza para este nuevo período. Yo no la tomo como algo personal, la confianza es en este equipo que la viene remando desde hace mucho tiempo”, afirmó el Magíster Franchignoni, luego de recibir el respaldo de todo el cuerpo.

Finalmente, Franchignoni dejó en claro: “Sabemos dónde estamos, en el conurbano bonaerense y tenemos en claro la importancia que tiene para el hijo de un trabajador venir a la universidad. Eso, a veces, puede ser la diferencia de un proyecto trunco y uno de vida con mejoras. Por eso nuestro compromiso es darles las mismas posibilidades. Porque la educación es un derecho, no es una mercancía que se deba regir por ninguna política económica de turno”.

Trayectoria

Gabriel Franchignoni es Master in Bussiness Administration the University of Baltimore – EEUU y Licenciado en Administración de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Cuenta con una dilatada trayectoria académica y política. Es docente adjunto en la Cátedra de Principios de Administración; y Asociado en la asignatura de Finanzas Públicas. Fue Profesor Titular del Programa de Autoevaluación Institucional, como Co-responsable ante la Comisión Central de la Universidad – Disposición Nº 074.

También fue presidente del Centro de Estudiantes y del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas. Además, ocupó los cargos de consejero Académico; consejero Superior y asambleísta Universitario.