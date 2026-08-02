Los Bomberos de Lomas de Zamora asistieron en un feroz incendio en Almirante Brown

Un gran incendio se generó pasadas las 23 de ayer sábado en un local de varios metros cuadrados ubicado en Almirante Brown y los Bomberos de Lomas se sumaron como refuerzo para poder controlar en conjunto el fuego que se generó por causas que aún se desconocen.

Alrededor de las 23.10 se trabajó en un incendio declarado en un local destinado a perfumería y artículos de limpieza que está sobre la calle Salta al 800 en la Localidad de Almirante Brown. Al tratarse de un incendio de grandes dimensiones, en el operativo participaron cuatro dotaciones del Cuerpo de Bomberos locales, pero se unieron a ellos, unas cinco dotaciones de Lomas de Zamora .

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Es decir, que en total estuvieron trabajando en el lugar unos 35 efectivos a cargo del Comandante General de Lomas, Gustavo Liuzzi quien comentó lo sucedido en el centro comercial del Barrio San José de Brown: "Necesitaban refuerzos y por un tema de cercanía respecto a la ubicación del local afectado nos llamaron a nosotros. Cuando llegamos pudimos observar que se trataba de un local comercial de una 10 metros por 20, así que tuvimos que trabajar allí por alrededor de tres horas".

Como el hecho sucedió en horas de la noche, comentaron que en el comercio no había nadie ya que estaba totalmente cerrado, pero la policía de la zona ya está en plena investigación para conocer qué fue lo que generó el feroz incendio que mantuvo a todo el barrio en tensión por varias horas.

Según destacaron una fila de camiones de bomberos se ubicó sobre la calle Salta para trabajar y tuvieron que cortar el tránsito porque las llamas eran muy intensas. "Si bien fuimos muchos bomberos trabajando allí, sólo estuvieron los locales de Brown y nosotros. No se tuvo que pedir más refuerzos porque pudimos controlarlo", explicó Liuzzi en diálogo con La Unión.

Como el incendio se produjo en una zona comercial, aclararon que sólo se vio afectada la perfumería y los locales linderos no sufrieron ningún tipo de destrozo, ni quemaduras porque el fuego no se expandió para esos sectores. Además, los bomberos comentaron que para poder controlar el foco más importante del incidente tuvieron que romper la cortina de metal del local para poder acceder y trabajar en el espacio que quedó totalmente destruido por las llamas.

También trabajaron en el lugar, la Policía Local, Emergencias, Defensa Civil y el área de tránsito que estuvieron las más de tres horas pendientes del suceso y de ayudar a los más de 30 bomberos que lograron contener el fuego en conjunto.

Más imágenes del incendio

El hecho se produjo pasadas las 23 del día sábado.