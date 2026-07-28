martes 28 de julio de 2026
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28 de julio de 2026

Incendio devastador en Lomas de Zamora: una familia perdió todo y necesita ayuda

Ocurrió en el barrio Villa Albertina. El incendio destruyó la vivienda por completo. Juntan donaciones para salir adelante.

El incendio dejó la casa en ruinas.

El incendio dejó la casa en ruinas.

Todo ocurrió el lunes por la tarde en una vivienda ubicada en la calle Iparraguirre 2808, esquina Zuberoa. Por causas que se investigan, la propiedad empezó a prenderse fuego cerca de las 15.

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Las personas que vivían en el lugar lograron salir a tiempo del lugar, pero no pudieron salvar los elementos de la casa. El fuego arrasó con muebles, ropa, electrodomésticos, puertas, paredes y todo lo que había a su paso.

La casa qued&oacute; destruida por el incendio.

La casa quedó destruida por el incendio.

Perdieron todo en el incendio

En el lugar hubo un amplio operativo de asistencia. Intervinieron dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora, personal de Defensa Civil y efectivos policiales de la jurisdicción.

A pesar del esfuerzo de los bomberos, la propiedad se quemó en su totalidad. Prácticamente quedó reducida a ruinas, dejando a la familia con lo puesto. Por ese motivo, la dueña de la casa recurrió a la solidaridad de los vecinos para poder salir adelante.

La familia que viv&iacute;a en el lugar perdi&oacute; todo y necesita ayuda.

La familia que vivía en el lugar perdió todo y necesita ayuda.

"Se me prendió fuego la casa completa. No tengo ni una muda de ropa, no me quedó nada de nada. Los que tengan para donar algo, lo que sea, me serviría mucho. Tengo mi nene de 4 años", señaló la persona damnificada, que afortunadamente ya comenzó a recibir donaciones.

Quienes puedan colaborar, deben comunicarse al número 1122889883 o acercarse directamente al domicilio ubicado en Iparraguirre 2808.

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