Wanda Nara salió a responderle a Mauro Icardi luego de que el futbolista asegurara que no existían registros judiciales ni denuncias formales sobre el supuesto robo en la casa de Milán. La conductora publicó el video del hecho para ponerle fin a las especulaciones.

A través de sus historias de Instagram, Wanda Nara publicó un fragmento del video grabado por la cámara de seguridad de su residencia en la noche del robo.

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En la escena se observa a un sujeto vestido con rota oscura y gorra que avanza con cautela por un pasillo, mientras se asoma agazapado para no ser visto.

¡Se hartó! Wanda Nara publicó el video del robo a su casa en Milán para desmentir a Mauro Icardi. Video: IG Wanda Nara pic.twitter.com/MXNnz2CFi0

Sobre ese material, Wanda Nara agregó una aclaración para describir el contexto en el que ocurrió la intrusión: "22:34 hora italiana. Mis hijos miraban el partido sin darse cuenta de que había cuatro personas en la casa".

Wanda Nara difundió la denuncia

Sumado al video, Wanda Nara difundió un escrito firmado ante la fuerza pública: "Una de las denuncias realizadas por mi mamá". El documento judicial ratifica la exposición formal realizada por Nora Colosimo en la policía local. Allí se detalla que delincuentes encapuchados ingresaron al inmueble y revolvieron la habitación principal.

La exposición policial indica con precisión que los asaltantes sustrajeron un bolso Louis Vuitton en cuyo interior se encontraban los documentos de identidad de todos los niños.