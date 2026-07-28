martes 28 de julio de 2026
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28 de julio de 2026
En los barrios.

Obras hídricas en Lomas: continúa la instalación de bombas depresoras de napas

El programa de obras hídricas del Municipio prevé la instalación de 30 nuevas bombas para mejorar el drenaje durante los días de lluvias.

Obras hídricas en Lomas: continúa la instalación de bombas depresoras de napas.

Obras hídricas en Lomas: continúa la instalación de bombas depresoras de napas.

En este marco, ya concluyó la instalación de las primeras 10 bombas freáticas en Turdera, donde también se completó el tendido de las cañerías de impulsión y toda la infraestructura eléctrica necesaria para su funcionamiento. Actualmente, sólo resta la puesta en marcha de las últimas unidades colocadas para finalizar la primera etapa del programa.

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El plan de mejoras hídricas con bombas en Lomas

El plan prevé la instalación de un total de 30 bombas en puntos estratégicos de todo el distrito, donde se registran altos niveles de agua subterránea. Los equipos se ubican a aproximadamente nueve metros de profundidad y permiten controlar el nivel de las napas, favoreciendo el escurrimiento del agua y mejorando el rendimiento del sistema pluvial.

El plan prevé la instalación de un total de 30 bombas en puntos estratégicos de todo el distrito.

El plan prevé la instalación de un total de 30 bombas en puntos estratégicos de todo el distrito.

En estos sectores también se llevó adelante el zanjeo y el tendido de cañerías que conducirán el agua extraída hacia la red pluvial existente.

En estos sectores también se llevó adelante el zanjeo y el tendido de cañerías que conducirán el agua extraída hacia la red pluvial existente.

Además de contribuir a una respuesta más eficiente durante los episodios de lluvias intensas, este sistema ayuda a disminuir los problemas ocasionados por la humedad y las filtraciones provenientes del subsuelo, preservando tanto la infraestructura vial como las viviendas de los vecinos y vecinas.

En Turdera, las intervenciones se llevaron adelante en las esquinas de San Raimundo y Alvarad; San Raimundo y Núñez; San Joaquín y Alvarado; Riego Núñez y Santo Tomás; San Mateo y 9 de Julio; San Benito y Mariño; Pichincha y San Blas; San Blas y 9 de Julio; San Francisco y 9 de Julio; y Santa Ana y Soler.

En estos sectores también se llevó adelante el zanjeo y el tendido de cañerías que conducirán el agua extraída hacia la red pluvial existente, evitando que el ascenso de las napas afecte el normal funcionamiento del sistema de drenaje y genere inconvenientes en la vía pública o en las viviendas.

Tras completar esta primera etapa en Turdera, el programa continuará con nuevas intervenciones en los CGM de Parque Barón, Temperley y Lomas, ampliando la red de infraestructura destinada a prevenir anegamientos y mitigar los efectos del incremento del nivel de las napas.

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