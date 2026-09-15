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15 de septiembre de 2026
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Los gremios de la UNLZ se movilizarán en la Plaza Grigera por el financiamiento universitario

Los gremios docentes y no docentes de la UNLZ se movilizarán en la Plaza Grigera para visibilizar el conflicto que atraviesan las universidades públicas.

Los gremios docentes y no docentes de la UNLZ &nbsp;se movilizarán en la Plaza Grigera.

Los gremios docentes y no docentes de la UNLZ  se movilizarán en la Plaza Grigera.

Los gremios docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) realizarán este martes una jornada de protesta para visibilizar el conflicto que atraviesa el sistema universitario. La convocatoria será a las 15.30 en la Plaza Grigera, frente a la Municipalidad.

La actividad es impulsada por la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad de Lomas de Zamora (ADIULZA) y la Asociación del Personal de la UNLZ (APULZ), que convocaron a trabajadores y a la comunidad universitaria a participar de la movilización, el reclamo central está vinculado con el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

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Desde APULZ señalaron que la movilización busca defender una universidad pública, gratuita y de calidad, y remarcaron la importancia de garantizar el acceso a la educación, la investigación y la enseñanza. "Defender la Universidad Pública es defender el derecho de nuestro pueblo a estudiar, investigar, enseñar y construir un futuro con igualdad de oportunidades porque la Universidad Pública no se vende, se defiende", señalaron desde sus redes oficiales.

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El reclamo de los gremios es por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

La jornada se realiza luego del paro universitario realizado el 8 de septiembre que formó parte de las medidas impulsadas por el sector para reclamar el efectivo cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Los gremios sostienen que el conflicto continúa y plantean la necesidad de que se garanticen los recursos destinados al funcionamiento de las universidades y el desarrollo de sus actividades. En ese marco, desde el sector también anticiparon que se encuentra en planificación una nueva marcha federal universitaria para octubre, aunque todavía no hay una fecha confirmada.

Una nueva jornada de protesta

La movilización bajo el lema "la Universidad sale a la calle", se suma a diferentes acciones que los gremios universitarios vienen realizando durante el año para visibilizar sus reclamos.

Además, ADIULZA convocó a una nueva jornada para el jueves 17, el Día del Profesor y la Profesora. La actividad tendrá lugar en el Pasaje Pizzurno, frente al ex Ministerio de Educación, mientras se desarrollen las reuniones paritarias. Bajo la consigna de que "la lucha continúa", el sector docente busca mantener el reclamo por el financiamiento universitario y por las condiciones laborales de quienes trabajan en las universidades públicas.

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