Confirmaron la condena contra el ginecólogo de Burzaco que abusó de 12 pacientes

Confirmaron la condena a Diego Javier Clementi , el ginecólogo de Burzaco que había sido juzgado por abusar sexualmente de sus pacientes. Sin embargo, le redujeron la pena seis meses.

En diciembre del año pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 (TOC) de Lomas de Zamora había condenado al ginecólogo a 14 años de prisión tras hallarlo culpable del delito de “abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante” contra 12 víctimas entre 2017 y 2022. Todas eran mujeres que se atendieron en su clínica.

El imputado apeló la condena, pero la Justicia volvió a darle un duro revés. La Sala V de la Cámara de Casación Penal bonaerense confirmó la sentencia condenatoria contra Clementi y mantuvo su culpabilidad .

Sin embargo, la Cámara dejó sin efecto uno de los agravantes , al considerar que su fundamentación era insuficiente. En consecuencia, decidieron reducirle medio año de pena y Clementi quedó condenado a la pena de 13 años y seis meses de prisión .

Pese a que la condena fue revalidada, el ginecólogo no irá a la cárcel hasta que la sentencia quede firme. Seguirá cumpliendo prisión domiciliaria como hasta ahora. No obstante, no podrá volver a ejercer la medicina y quedará inscripto en el registro de agresores sexuales.

En su momento, cuando se habían realizado los alegatos en Lomas de Zamora, la fiscalía y la querella habían pedido 15 y 22 años de prisión respectivamente.

Las denuncias contra el ginecólogo de Burzaco

Las víctimas del ginecólogo en los Tribunales de Lomas de Zamora.

Según la denuncia y la acusación de la fiscalía, Clementi habría aprovechado las consultas ginecológicas para abusar sexualmente de al menos 14 pacientes en el Centro Médico de la Mujer de Burzaco, ubicado en avenida Espora 3187. Dos de esos casos prescribieron porque ocurrieron en 2001 y 2004.

Las denunciantes describieron un patrón de conducta que se repitió durante 2017 y 2022 tanto en ese centro de salud como en otros consultorios. Aseguraron que Clementi abusó sexualmente de ellas con el pretexto de realizar prácticas médicas.

El ginecólogo negó todas las acusaciones, dijo que es inocente y sostuvo que todos los procedimientos formaban parte una práctica ginecológica habitual. Sin embargo, para la fiscalía, las declaraciones de las víctimas fueron contundentes, y la existencia de tantos testimonios similares aumentaba su credibilidad. La Justicia terminó validando esa hipótesis.