viernes 13 de marzo de 2026
12 de marzo de 2026
Novedad.

El ginecólogo de Burzaco pidió a la Justicia de Lomas de Zamora tener salidas transitorias

Diego Clementi, el ginecólogo condenado a 14 años de prisión por abuso sexual, solicitó el beneficio de salir los fines de semana. Indignación de las víctimas.

Diego Clementi, el ginecólogo acusado de abuso sexual.
Diego Javier Clementi, el ginecólogo de Burzaco condenado por abusar sexualmente de sus pacientes, pidió ante la Justicia de Lomas de Zamora el beneficio de las salidas transitorias.

Según fuentes del caso, Clementi solicitó ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº3 de Lomas de Zamora el beneficio de tener salidas transitorias los fines de semana. La situación indignó a sus víctimas, quienes expresaron públicamente su rechazo.

“Esta última semana, nos llegó la noticia de que pidió salidas transitorias los sábados y los domingos. Goza de demasiados beneficios, como estar detenido en su casa esperando una condena firme”, expresó una de las denunciantes durante una manifestación en la Plaza Grigera, en el centro de Lomas.

La queja de las víctimas del ginecólogo

victimas ginecologo
Marcha de las víctimas del ginecólogo de Burzaco.

Las víctimas de Clementi presentaron un escrito ante el TOC 3 de Lomas en el que manifestaron su preocupación por las salidas transitorias del ginecólogo, ya que aún no posee tobillera electrónica.

“Tenemos miedo de que vuelva a deambular por las calles de nuestro barrio”, enfatizaron en el escrito al que pudo acceder La Unión.

“Consideramos que otorgar beneficios de salida a una persona condenada por delitos sexuales de esta gravedad vulnera el sentido de justicia, revictimiza a quienes denunciaron y afecta la confianza de la comunidad en el sistema judicial. Por lo tanto, solicitamos a las autoridades judiciales competentes que se revisen y revoquen los permisos de salida solicitados, garantizando el cumplimiento efectivo de la condena”, remarcaron.

