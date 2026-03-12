Los vecinos de Wanda Nara aseguran que abandonó a dos perros

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la polémica, mientras disfruta de sus vacaciones en Italia , y sus vecinos de un barrio privado aseguran que abandonó a dos perros, según revelaron en el programa de Moria Casán en El Trece .

“Esta denuncia va a causar indignación, mucha indignación”, comenzó contando Gustavo Méndez sobre el escándalo que involucra a Wanda Nara en el ciclo de Moria Casán.

Vintage. Quién es el ex novio de Wanda Nara que está condenado a prisión

“Wanda Nara habría abandonado, habría dejado tirado a dos de sus perros en una jaula que está al lado de su casa. Es una especie de canil“, relató el periodista.

El panelista identificó a uno de los animales afectados como Kuki y detalló que la alarma saltó debido al constante malestar de los perros. “Están muy solos y están ladrando mucho. Ladran todo el día y, si bien las casas no están muy cerca, se escucha”, explicó.

El relato de los vecinos de Wanda Nara

La situación se dio en un barrio privado de Nordelta, donde la empresaria tiene una de sus lujosas casas, y el malestar llegó a la administración del lugar.

El periodista compartió el testimonio de una persona que transita por el lugar. “Están al sol pobrecitos. Yo paso y no hay nadie en la casa. Totalmente cerrada y ellos ahí“, reveló el testigo.

image

“Lo que dicen los vecinos es que hace 10 días que están y coincide con la llegada de Wanda Solange Nara a Milán que no ven a nadie”, agregó el panelista.

En medio de esta información, Moria Casán dio su visión de esta polémica y disparó contra Wanda Nara. “En el mundo de toda esta gente, nunca sabés lo que es fake, lo que está armado porque, por ejemplo, ahora le estamos dedicando este segmento a los perros de esta mujer”, disparó.