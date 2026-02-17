El Colegio de Médicos de Lomas respaldó al ginecólogo de Burzaco condenado por abuso sexual

El Colegio de Médicos Distrito II que nuclea a profesionales de Lomas de Zamora y la región emitió un fuerte comunicado que fue interpretado como un respaldo a Diego Javier Clementi , el ginecólogo de Burzaco condenado por abusar sexualmente de sus pacientes.

La institución agrupa a profesionales de la salud de los partidos de Lomas de Zamora, Lanús, Almirante Brown, Avellaneda, Quilmes y Florencio Varela . En los últimos días, publicaron un texto sin nombres ni causas específicas, pero que por su contenido fue entendido como un contundente apoyo al ginecólogo condenado a 14 años de prisión.

Megacausa. Dos detenidos por estafar y amenazar de muerte a los puesteros de La Salada

En pocas palabras, resaltaron su preocupación por las consecuencias que puede tener una sentencia condenatoria en especialidades con procedimientos invasivos como la ginecología, ya que la interpretación de hechos clínicos es clave en la valoración del caso.

“La evaluación penal de los actos médicos exige un grado extremo de prudencia e imparcialidad”, sostiene el comunicado del Colegio de Médicos, que de una manera indirecta se refirió al caso Clementi al afirmar que hay “interpretaciones que desplazan el análisis jurídico desde parámetros técnicos y probatorios hacia apreciaciones parcialmente subjetivas, influenciadas por climas sociales y narrativas mediáticas ”.

Además, señalaron que cuando las sentencias se ven condicionadas por el entorno social, “el proceso judicial corre el riesgo de transformarse en una respuesta simbólica y no de justicia”. En sintonía, consideraron que las prácticas médicas realizadas conforme a "la lex artis" y con consentimiento no deberían ser “reinterpretados a partir de categorías ajenas al saber médico ni sumidos en figuras penales mediante valoraciones sociales mediáticas”.

“Se instala así una medicina defensiva, retraída y condicionada no sólo por el mejor interés del paciente, sino además por el temor a una interpretación penal socialmente amplificada”, enfatizó la institución. El entorno profesional entendió este texto como un apoyo explícito a Clementi, quien fue acusado y condenado por sus prácticas médicas.

La condena al ginecólogo de Burzaco

Tribunales de Lomas de Zamora El hombre que atropelló y mató a su amigo será juzgado en los Tribunales de Lomas de Zamora.

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 (TOC) de Lomas de Zamora declaró al ginecólogo culpable del delito de “abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante” contra 12 víctimas entre 2017 y 2022. Todas eran mujeres que se atendieron en su clínica.

Según la denuncia y la acusación de la fiscalía, Clementi habría aprovechado las consultas ginecológicas para abusar sexualmente de al menos 14 pacientes en el Centro Médico de la Mujer de Burzaco, ubicado en avenida Espora 3187. Dos de esos casos prescribieron porque ocurrieron en 2001 y 2004.

Las denunciantes describieron un patrón de conducta que se repitió durante 2017 y 2022 tanto en ese centro de salud como en otros consultorios. Aseguraron que Clementi abusó sexualmente de ellas con el pretexto de realizar prácticas médicas. En consecuencia, el TOC 3 de Lomas dio por probados los abusos y confirmó la pena de 14 años de prisión para Clementi, más la inhabilitación perpetua para ejercer la medicina.