Escándalo en Lomas de Zamora: una mujer estalló de bronca contra el chofer de un colectivo

Durante los festejos por el Carnaval en Lomas de Zamora , una mujer estalló de furia contra el chofer de un colectivo en plena avenida Hipólito Yrigoyen. El video se volvió viral en las redes sociales.

Este domingo por la noche, una multitud de vecinos llenó la Plaza Grigera para presenciar el show de Agarrate Catalina y el recital en vivo de La Delio Valdez . Asistieron decenas de miles de personas. Durante la desconcentración, hubo un incidente que llamó la atención de muchos.

Una fiesta. Arrancaron los festejos de Carnaval en Lomas: las primeras fotos y cómo sigue la celebración

Todo ocurrió en la esquina de la avenida Hipólito Yrigoyen y Pedro Ignacio Rivera . Una mujer intentó parar un colectivo de la línea 51 en la mano que va hacia Banfield, pero el chofer se negó a abrirle la puerta.

La mujer explotó de bronca, ya que el colectivo no venía lleno y la parada estaba en esa misma esquina. Enseguida se paró frente a la unidad y empezó a gritarle al chofer, ante la vista de todos.

Escándalo en Lomas de Zamora: una mujer estalló de bronca contra un chofer de la línea 51. Ocurrió en la avenida Hipólito Yrigoyen y Rivera. pic.twitter.com/yh3oDoUqeL

“¡Abrí la puerta!”, le reclamó al colectivero, mientras un muchacho intentaba calmarla. “No, no me voy a correr de acá porque es un hijo de p… ¡Está ahí, la parada, for…!”, reprochaba la mujer a los gritos.

Algunos vecinos que estaban cerca grabaron la escena con sus celulares. Tan grande fue el escándalo que tuvo que intervenir un patrullero del Municipio de Lomas. Según testigos, la mujer simplemente se fue del lugar minutos después.

Impresionante festejo de carnaval en Lomas de Zamora

WhatsApp Image 2026-02-16 at 10.41.37 PM Festejos por el carnaval en Lomas de Zamora, en una Plaza Grigera colmada.

Lomas de Zamora tuvo este lunes su show más importante por el Carnaval en la Plaza Grigera. Además de la presentación destacada de La Delio Valdez, arriba del escenario hubo mucho talento local y uruguayo para acompañar este encuentro bien murguero.

Comenzó La Plena del Sur, la única banda argentina que hace plena puertorriqueña y recientemente destacada por Ricky Martin y Bad Bunny. Le siguió la comparsa Guariló, que se mezcló entre la gente para bailar a todo ritmo. Agarrate Catalina, reconocida murga uruguaya, sorprendió con sus colores y su ritmo en un show en el que no faltó nada, con fuerte sentido de pertenencia y mensajes de protesta social. La Delio Valdez cerró la jornada con un clásico, “Ron y velas”, que desató una verdadera fiesta, en la que se mostraron agradecidos por el cariño de la gente de Lomas.

Durante toda la tarde, se recibieron donaciones de útiles escolares que serán entregados a instituciones locales en la previa del comienzo de clases.