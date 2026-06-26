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26 de junio de 2026
Crimen.

Pericia clave en el caso del hombre asesinado a puñaladas por su pareja en Parque Barón

La madre de Juan Maximiliano Molina aguarda el resultado de la extracción de datos del teléfono de su hijo. Confían en que los mensajes darán un giro en la causa.

La mujer detenida por el crimen de Juan Maximiliano Molina, asesinado en Parque Barón.

La mujer detenida por el crimen de Juan Maximiliano Molina, asesinado en Parque Barón.

La investigación por el crimen de Juan Maximiliano Molina, el hombre asesinado a puñaladas en Parque Barón en noviembre de 2025, atraviesa una etapa decisiva previa a la elevación a juicio en el que será juzgada la mujer que era pareja de la víctima.

"Estamos esperando que abran el celular de mi hijo, para ver los mensajes y las cosas que ella le decía", explicó Marisa Rico, madre del vecino últimado con arma blanca, en diálogo con La Unión.

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Se trata del análisis del teléfono celular de Molina, una medida pendiente que podría aportar información sobre la relación que mantenía con Laura Ríos, imputada por el homicidio.

Según contó Marisa a este medio, mientras la autora del crimen permanece con arresto domiciliario, se espera el resultado de una pericia que considera fundamental para el futuro de la causa.

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Juan Maximiliano Molina, el hombre asesinado en Parque Barón.

Juan Maximiliano Molina, el hombre asesinado en Parque Barón.

La familia de la víctima tiene expectativas de que el contenido del dispositivo permita acreditar que este era sometido a situaciones de hostigamiento y amenazas por parte de la acusada antes del hecho.

El crimen de Juan Maximiliano Molina

El hecho ocurrió durante la madrugada del 23 de noviembre de 2025 en una vivienda de la calle Alfonsina Storni al 2300, en Parque Barón. Allí, efectivos policiales encontraron a Molina sin vida en el pasillo de ingreso de la casa, con heridas de arma blanca.

Desde un primer momento, Laura Ríos sostuvo que actuó en defensa propia ante un ataque de su pareja, versión que luego reiteró en su declaración indagatoria.

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