Quedó firme el arresto domiciliario de la mujer que mató a puñaladas a su pareja en Albertina

El caso es investigado por la UFI 1 de Lomas de Zamora.

La Justicia de Lomas de Zamora confirmó el arresto domiciliario de Verónica Giménez , la mujer de 51 años acusada de asesinar a puñaladas a su pareja, Emiliano Ezequiel Ríos , durante una violenta discusión ocurrida en Villa Albertina , y luego darse a la fuga.

Fuentes judiciales informaron a La Unión que la medida fue dictada por el Juzgado de Garantías interviniente y dejó firme la situación procesal de la imputada, quien está acusada por el delito de "homicidio agravado por el vínculo", una figura penal que contempla la pena de prisión perpetua.

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La investigación permanece a cargo de la UFI 1 de Lomas de Zamora , que reunió los elementos de prueba necesarios para solicitar el procesamiento de la acusada.

Durante su declaración indagatoria, Giménez optó por no prestar testimonio ante la fiscalía luego de entregarse voluntariamente a las autoridades. De esta manera, por el momento no trascendió una versión oficial de la imputada sobre lo ocurrido.

Tras el hecho, la mujer permaneció varias horas prófuga hasta regresar a su vivienda. Según indicaron fuentes vinculadas a la investigación, fueron sus propios hijos quienes alertaron a la Policía sobre su presencia y manifestaron que tenía intención de entregarse.

El crimen de Emiliano Ezequiel Ríos

El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Espronceda al 100, en Villa Albertina a fines de abril pasado, tras una fuerte discusión. Testimonios reunidos por los investigadores señalaron que, instantes antes del ataque fatal, Ríos habría agredido a Giménez con una botella rota.

Tras resultar herido, la víctima fue trasladada de urgencia a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Villa Fiorito. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció poco después como consecuencia de la gravedad de las lesiones sufridas.

Mientras continúa la investigación, la acusada permanecerá bajo arresto domiciliario a la espera de que la causa sea elevada a juicio oral.