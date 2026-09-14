lunes 14 de septiembre de 2026
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14 de septiembre de 2026
Sin ventajas.

Banfield empató con Barracas Central y sigue de capa caída

En el Lencho Sola, Banfield no pudo con Barracas Central (1-1), no puede salir del fondo de su zona y continúa comprometido en los promedios.

Diario La Unión | Daniel Santiago
Por Daniel Santiago
Adrián Balboa tuvo la más clara de Banfield, salvó el palo.

Adrián Balboa tuvo la más clara de Banfield, salvó el palo.

Adrián Balboa tuvo la más clara de Banfield, salvó el palo.

Adrián Balboa tuvo la más clara de Banfield, salvó el palo.

Empate con sabor a poco para Banfield

Banfield cortó con las derrotas, pero no pudo sumar de a tres ante Barracas Central, con el que empató 1-1 en el estadio Florencio Sola, por la 9º fecha de la zona B del Torneo Clausura. Pena en el fondo de la tabla y su situación en los promedios sigue complicada.

El equipo de Pedro Troglio tuvo su mejor momento de partido en el cuarto de hora final del primer tiempo. Barracas Central le movió mejor la pelota con Gonzalo Maroni y Tomás Porra, pero sin generarle peligro.

Banfield igual&oacute; con Barracas Central.&nbsp;

Banfield igualó con Barracas Central.

En ese rato favorable del local, Adrián Balboa sacudió el palo, y en el descuento, tras un mano a mano que Marcelo Miño le sacó a Alexander Machado, Banfield recuperó rápido, López García habilitó a Lautaro Gómez que con un zurdazo cruzado y alto infló la red.

Banfield no pudo resistir

Barracas Central se fue arriba en el complemento, empujó a partir de los cambios y llegó al empate por una mano insólita de López García que derivó en el penal que Iván Tapia convirtió con un tiro bajo a la izquierda de Diego Rodríguez.

Se cayó a pedazos el Taladro, quedó partido al medio, apurado, nervioso, con pelotazos para un Adrián Balboa que terminó fundido. Zafó de otro penal porque Sebastián Zunino se mantuvo firme en su decisión y desoyó el llamado de Pablo Echavarría desde el VAR.

Banfield no levanta, cortó con las tres derrotas consecutivas, pero el empate no le alcanzó para despegarse del fondo y aspirar a soñar con los playoffs. Dejó pasar una buena chance, otra más…

Terminó el partido

Banfield igualó 1-1 contra Barracas Central y aumentó a cuatro las fechas sin triunfos.

Zafó Banfield

El VAR, a cargo de Pablo Echavarría, llamó por un supuesto penal de Diego Rodríguez a Norberto Briasco. El árbitro mantuvo su postura y no lo cobró.

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¡¡¡GOL DE BARRACAS CENTRAL!!!

A los 16 minutos. Iván Tapia engañó a Diego Rodríguez con un tiro a la izquierda.

Penal para Barracas Central

Por mano de López García, el árbitro Sebastián Zunino marcó la pena máxima.

Comenzó el segundo tiempo

Banfield buscará asegurarse el triunfo para cortar la racha.

Terminó el primer tiempo

Banfield le gana a Barracas Central por 1-0 con un golazo de Lautaro Gómez.

¡¡¡GOL DE BANFIELD!!!

A los 47 minutos. Después de una salvada de Miño ante Alexander Machado, una guapeada de Lautaro Gómez terminó con la pelota en la red.

Rocky reventó el palo

Adrián Balboa, de zurda, palo, la pelota recorrió la línea y salió.

Primera llegada de Banfield

Media vuelta de Alexander Machado pisando el área, cerca del caño izquierdo.

Tapadón del Ruso Rodríguez

Mala salida de López García, pase de Tomás Porra y gran reacción del arquero ante Norberto Briasco.

La salvada de Diego Rodr&iacute;guez.

La salvada de Diego Rodríguez.

Se reanudan las acciones

Cuatro minutos después se solucionó el desperfecto y Sebastián Zunino indicó continuar con el partido.

Apagón en el Florencio Sola

A los 4 minutos se interrumpe el partido por un corte de luz.

Comenzó el partido

Banfield buscará cortar su racha negativa en el Torneo Clausura cuando reciba a Barracas Central, por la 9º fecha de la zona B que lo tiene en lo bajo de la tabla y con la necesidad de tres puntos para respaldar a Pedro Troglio.

Alineaciones confirmadas de Banfield y Barracas Central

Banfield: Diego Rodríguez, Santiago López García, Santiago Daniele, Brandon Oviedo, Nicolás Meriano e Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Santiago Esquivel y Tomás Adoryan, Adrián Balboa y Alexander Machado. DT: Pedro Troglio.

Barracas Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini y Elías Pereyra; Tomás Porra, Dardo Miloc e Iván Tapia; Norberto Briasco y Gonzalo Maroni. DT: Damián Ayude.

Hora: 19. Árbitro: Sebastián Zunino. Estadio: Florencio Sola. TV: TNT Sports Premium.

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