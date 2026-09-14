Banfield empató con Barracas Central y sigue de capa caída

Empate con sabor a poco para Banfield

Banfield cortó con las derrotas, pero no pudo sumar de a tres ante Barracas Central, con el que empató 1-1 en el estadio Florencio Sola, por la 9º fecha de la zona B del Torneo Clausura. Pena en el fondo de la tabla y su situación en los promedios sigue complicada.

El equipo de Pedro Troglio tuvo su mejor momento de partido en el cuarto de hora final del primer tiempo. Barracas Central le movió mejor la pelota con Gonzalo Maroni y Tomás Porra, pero sin generarle peligro.

Banfield igualó con Barracas Central.

En ese rato favorable del local, Adrián Balboa sacudió el palo, y en el descuento, tras un mano a mano que Marcelo Miño le sacó a Alexander Machado, Banfield recuperó rápido, López García habilitó a Lautaro Gómez que con un zurdazo cruzado y alto infló la red.

Banfield no pudo resistir

Barracas Central se fue arriba en el complemento, empujó a partir de los cambios y llegó al empate por una mano insólita de López García que derivó en el penal que Iván Tapia convirtió con un tiro bajo a la izquierda de Diego Rodríguez.

Se cayó a pedazos el Taladro, quedó partido al medio, apurado, nervioso, con pelotazos para un Adrián Balboa que terminó fundido. Zafó de otro penal porque Sebastián Zunino se mantuvo firme en su decisión y desoyó el llamado de Pablo Echavarría desde el VAR.

Banfield no levanta, cortó con las tres derrotas consecutivas, pero el empate no le alcanzó para despegarse del fondo y aspirar a soñar con los playoffs. Dejó pasar una buena chance, otra más…