Banfield empató con Barracas Central y sigue de capa caída

Empate con sabor a poco para Banfield
Banfield cortó con las derrotas, pero no pudo sumar de a tres ante Barracas Central, con el que empató 1-1 en el estadio Florencio Sola, por la 9º fecha de la zona B del Torneo Clausura. Pena en el fondo de la tabla y su situación en los promedios sigue complicada.
El equipo de Pedro Troglio tuvo su mejor momento de partido en el cuarto de hora final del primer tiempo. Barracas Central le movió mejor la pelota con Gonzalo Maroni y Tomás Porra, pero sin generarle peligro.
Banfield igualó con Barracas Central.
En ese rato favorable del local, Adrián Balboa sacudió el palo, y en el descuento, tras un mano a mano que Marcelo Miño le sacó a Alexander Machado, Banfield recuperó rápido, López García habilitó a Lautaro Gómez que con un zurdazo cruzado y alto infló la red.
Banfield no pudo resistir
Barracas Central se fue arriba en el complemento, empujó a partir de los cambios y llegó al empate por una mano insólita de López García que derivó en el penal que Iván Tapia convirtió con un tiro bajo a la izquierda de Diego Rodríguez.
Se cayó a pedazos el Taladro, quedó partido al medio, apurado, nervioso, con pelotazos para un Adrián Balboa que terminó fundido. Zafó de otro penal porque Sebastián Zunino se mantuvo firme en su decisión y desoyó el llamado de Pablo Echavarría desde el VAR.
Banfield no levanta, cortó con las tres derrotas consecutivas, pero el empate no le alcanzó para despegarse del fondo y aspirar a soñar con los playoffs. Dejó pasar una buena chance, otra más…
Terminó el partido
Banfield igualó 1-1 contra Barracas Central y aumentó a cuatro las fechas sin triunfos.
.#Banfield 1-1 Barracas Central— Club A. Banfield (@CAB_oficial) September 14, 2026
Lautaro Gómez pic.twitter.com/tvnOiiRPvg
Zafó Banfield
El VAR, a cargo de Pablo Echavarría, llamó por un supuesto penal de Diego Rodríguez a Norberto Briasco. El árbitro mantuvo su postura y no lo cobró.
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¡¡¡GOL DE BARRACAS CENTRAL!!!
A los 16 minutos. Iván Tapia engañó a Diego Rodríguez con un tiro a la izquierda.
El GOL de IVÁN TAPIA de PENAL para el 1-1 de BARRACAS CENTRAL a Banfield.pic.twitter.com/McjUW4ApfQ— Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) September 14, 2026
Penal para Barracas Central
Por mano de López García, el árbitro Sebastián Zunino marcó la pena máxima.
El PENAL para Barracas CentralEstoy llorando a mares con la mano de Santiago López García, QUÉ HACES FLACO??? pic.twitter.com/PyrMQqw99Z— Liga (PRESO POLÍTICO) (@LigaARG_) September 14, 2026
Comenzó el segundo tiempo
Banfield buscará asegurarse el triunfo para cortar la racha.
Terminó el primer tiempo
Banfield le gana a Barracas Central por 1-0 con un golazo de Lautaro Gómez.
.#Banfield 1-0 Barracas Central Lautaro Gómez pic.twitter.com/loeL5G0C5c— Club A. Banfield (@CAB_oficial) September 14, 2026
¡¡¡GOL DE BANFIELD!!!
A los 47 minutos. Después de una salvada de Miño ante Alexander Machado, una guapeada de Lautaro Gómez terminó con la pelota en la red.
El jugadón y GOLAZO de LAUTARO GÓMEZ para el 1-0 de BANFIELD a Barracas Central.pic.twitter.com/9a9Rc4rwQo— Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) September 14, 2026
Rocky reventó el palo
Adrián Balboa, de zurda, palo, la pelota recorrió la línea y salió.
Lo que de perdió Rocky pic.twitter.com/YL8DN8UnD2— Hablemos de Banfield (@HDBanfield) September 14, 2026
Primera llegada de Banfield
Media vuelta de Alexander Machado pisando el área, cerca del caño izquierdo.
Tapadón del Ruso Rodríguez
Mala salida de López García, pase de Tomás Porra y gran reacción del arquero ante Norberto Briasco.
La salvada de Diego Rodríguez.
Se reanudan las acciones
Cuatro minutos después se solucionó el desperfecto y Sebastián Zunino indicó continuar con el partido.
Apagón en el Florencio Sola
A los 4 minutos se interrumpe el partido por un corte de luz.
SE CORTÓ LA LUZ EN PLENO PARTIDO ENTRE BANFIELD Y BARRACAS CENTRAL. pic.twitter.com/uTv2FxYvhy— Sudanalytics (@sudanalytics_) September 14, 2026
Comenzó el partido
Banfield buscará cortar su racha negativa en el Torneo Clausura cuando reciba a Barracas Central, por la 9º fecha de la zona B que lo tiene en lo bajo de la tabla y con la necesidad de tres puntos para respaldar a Pedro Troglio.
Alineaciones confirmadas de Banfield y Barracas Central
Banfield: Diego Rodríguez, Santiago López García, Santiago Daniele, Brandon Oviedo, Nicolás Meriano e Ignacio Abraham; Lautaro Gómez, Santiago Esquivel y Tomás Adoryan, Adrián Balboa y Alexander Machado. DT: Pedro Troglio.
para enfrentar a Barracas Central.#EnBanfieldJugamosTodos pic.twitter.com/Mc85Ls61g1— Club A. Banfield (@CAB_oficial) September 14, 2026
Barracas Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini y Elías Pereyra; Tomás Porra, Dardo Miloc e Iván Tapia; Norberto Briasco y Gonzalo Maroni. DT: Damián Ayude.
Damián Ayude ya definió el equipo titular del Guapo para enfrentar a Banfield por la Fecha 9 del Torneo Clausura 2026. pic.twitter.com/bu1UQw1XR8— Club Atlético Barracas Central (@barracascentral) September 14, 2026
Hora: 19. Árbitro: Sebastián Zunino. Estadio: Florencio Sola. TV: TNT Sports Premium.