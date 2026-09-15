Revocaron en Lomas de Zamora el habeas corpus que suspendía el nuevo Régimen Penal Juvenil.

La Sala I de la Cámara de Apelación Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó este martes el habeas corpus que suspendía la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad, en la provincia de Buenos Aires.

Se trata del fallo que dictó la titular del Juzgado de Responsabilidad Juvenil N.° 2 de ese departamento judicial, Marta Pascual, quien consideraba que no estaban dadas las condiciones para implementar la baja de la edad de la imputabilidad de los 16 a los 14 años en el territorio bonaerense.

Según sostiene el escrito al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, los jueces Miguel Carlos Navascues y Miguel María Alberdi dieron lugar a la apelación presentada por el fiscal Hernán Ceruti y consideraron “inadmisible” la suspensión de la ley 27.801 durante 60 días mediante una ley cautelar.

“El fundamento central de su decisión fue la protección de los derechos fundamentales de los adolescentes privados de la libertad en el ámbito de esta Provincia, ante la falta de condiciones materiales e institucionales adecuadas para la implementación de la citada ley”, explica el fallo al referirse a los argumentos brindados por Pascual y la Asociación Civil “No seas pavote” integrante de la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.

El fiscal, por su parte, consignó que el habeas corpus “exige la existencia de una amenaza concreta a la libertad ambulatoria o a las condiciones en que ésta habrá de ejercerse, y no puede sustentarse exclusivamente en una eventualidad futura cuya ocurrencia no ha sido demostrada”.

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