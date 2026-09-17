La duda en Lanús: ¿llega Carlos Izquierdoz al choque con Estudiantes de la Plata?

Lanús se acomodó en puestos de playoffs de la zona A del Torneo Clausura y buscará defender esa condición el próximo lunes frente a Estudiantes de La Plata, en la Fortaleza. De cara a ese partido, el entrenador Mauricio Pellegrino aguarda la recuperación física de uno de sus estandartes de la defensa.

El capitán de Lanús , Carlos Izquierdoz , salió en los minutos finales del partido contra Deportivo Riestra (3-0) reemplazado por Ronaldo Dejesús , pero no por el golpe que sufrió en las costilla por parte de Nicolás Benegas, en una jugada que debió ser penal y no fue alertaba por el VAR a cargo de Hernán Mastrángelo.

Según explicó el técnico Mauricio Pellegrino , la salida del marcador central se debió a que “tuvo una jugada donde se trabó un poquito la cadera y tiene una contractura entre el isquiotibial y el aductor. Vamos a ver cómo evoluciona”.

El partido ante Estudiantes de La Plata está programado para el próximo lunes, a las 21.15, por lo que siguiendo un tratamiento médico adecuado, el oriundo de San Carlos de Bariloche llegaría en condiciones al choque con el Pincha. Sin embargo, el cuerpo técnico es el que tendrá la última palabra.

En el Torneo Clausura, el Cali Izquierdoz completó los 90 minutos en siete partidos, se ausentó ante San Lorenzo y fue reemplazado el lunes pasado.

¿Mantiene la base Mauricio Pellegrino?

Por otro lado, el DT analiza repetir -en caso de que juegue Carlos Izquierdoz- la formación que goleó a Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza.

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Esto tiene que ver con que Gonzalo Pérez y Matías Sepúlveda ingresaron por Tomás Guidara y Franco Watson, respectivamente, en relación con el triunfo contra Defensa y Justicia (1-0). Fueron cambios tácticos que le dieron resultados al técnico, además de la posición de Eduardo Salvio jugando por detrás de Allan Wlk, que se complementaron con dos asistencias y dos goles.

Árbitros para Lanús-Estudiantes (LP)

Nicolás Ramírez impartirá justicia en la Fortaleza. El oriundo de González Catán estará secundado por Juan Mamani e Iván Aliende. Cuarto árbitro: Leandro Fedele. VAR: Sebastián Bresba. AVAR: Lucas Germanotta. TV: ESPN Premium.