Investigan si la pareja del abusador condenado de Budge fue cómplice de los ataques a menores

Velazquez fue condenado en 2023 a 25 años de prisión en los Tribunales de Lomas de Zamora.

La condena de Sergio Velázquez a 25 años de prisión por los abusos sexuales contra cuatro niñas en Ingeniero Budge no cerró por completo la causa, y ahora su pareja será investigada, sospechada de haber participado de los aberrantes hechos como cómplice.

En el mismo fallo en el que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Lomas de Zamora declaró culpable al acusado, los jueces ordenaron investigar la posible participación de su pareja en los hechos. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que la mujer quedó bajo la lupa por su presunto rol como cómplice y por la posibilidad de que haya facilitado el contacto de Velázquez con las menores.

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“Ella ayudaba a captar a las nenas”, aseguró Marcela Mercante , madre de una de las víctimas, en diálogo con La Unión, al reclamar que la Justicia profundice la investigación sobre la pareja del condenado.

La sospecha sobre la mujer no se basa únicamente en el reclamo de las familias. El propio TOC 4 consideró que existían elementos suficientes para ordenar que se investigara su eventual participación como posible cómplice.

Abuso sexual en Ingeniero Budge

Sergio Velázquez fue condenado por el abuso sexual de cuatro niñas y recibió una pena de 25 años de prisión. La sentencia quedó firme y actualmente permanece detenido en una unidad penitenciaria.

La investigación había establecido que el hombre mantenía un vínculo de confianza con algunas de las familias y que aprovechaba esa cercanía para quedarse a solas con las menores en su vivienda, donde se produjeron los abusos.

La situación de la pareja, en cambio, quedó pendiente de esclarecimiento. Por eso, las familias insisten en que se determine si tuvo conocimiento de los abusos, si facilitó el contacto con las niñas o si tuvo algún otro grado de participación.