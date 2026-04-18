Confirman la extradición a Perú de un acusado por abuso sexual: tiene una causa en Lomas de Zamora

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la extradición de un ciudadano peruano que tenía una causa de abuso sexual en Lomas de Zamora y que era requerido por el mismo delito en su país.

Juan Manuel Jaramillo Gamero estaba acusado de un delito contra la libertad sexual cometido en Perú. Al mismo tiempo, también enfrentaba una denuncia por abuso sexual que tramitaba en la Unidad Fiscal de Instrucción N° 9 de Lomas de Zamora.

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El abogado defensor de Jaramillo Gamero había cuestionado la demora del trámite de extradición y señaló el arraigo familiar del imputado en Buenos Aires . No obstante, la Justicia rechazó sus planteos.

Según el fallo al que pudo acceder La Unión , la Corte Suprema desestimó los pedidos del abogado defensor y ratificó la sentencia que ordenaba la extradición de Jaramillo Gamero a Perú, su país de origen.

Cabe señalar que en abril de 2025, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, había aconsejado confirmar la medida. Ahora el tribunal integrado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti sentenció la extradición.

Además, el tribunal ordenó que la jueza de primera instancia informe a la justicia peruana el tiempo que Jaramillo Gamero estuvo preso en este proceso y actualice su situación en la causa que tramita en los Tribunales de Lomas, para que el Poder Ejecutivo Nacional evalúe los plazos de extradición.