El padre de "Osita" negó el abuso sexual y dio su versión: "No me permiten defenderme"

Julián Canali fue declarado culpable por abuso sexual de su hija, conocida como “Osita” , en la localidad de Banfield . Sin embargo, asegura que no lo dejaron presentar pruebas que demostrarían su inocencia. Su abogado exigió su libertad y avisó que apelarán el fallo.

La semana pasada, un jurado popular declaró a Canali culpable del delito de “ abuso sexual agravado por ser gravemente ultrajante y por el vínculo” . Dicha calificación prevé una pena de 8 a 20 años de prisión. El monto será confirmado la semana próxima por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº8 de Lomas de Zamora .

Si bien el veredicto no se puede modificar, Canali tiene más instancias para apelar el fallo. Mientras tanto, insiste en dar a conocer su versión: sostiene que todo fue una causa armada por su expareja, la madre de “Osita”, y que no lo dejaron defenderse en igualdad de condiciones durante el juicio.

“Hace más de diez años que estoy atravesando una situación que destruyó mi vida y la de toda mi familia. Soy padre de una hija mayor, con quien tenía vínculo hasta que comenzaron una serie de denuncias falsas en mi contra por parte de su madre . A partir de ese momento empezó un proceso que me fue alejando cada vez más de mi hija”, comentó Canali en una carta difundida por redes sociales. Esa hija es “Osita”, nombre utilizado para resguardar la identidad de la menor.

Julián comentó que la madre de su hija lo denunció por violencia a él y a su nueva pareja, Araceli, logrando así una medida cautelar que lo separó de “Osita”. “En ese contexto, Araceli quedó embarazada. Ocultamos el embarazo por miedo. Cuando finalmente se lo comuniqué a la madre de mi hija, en menos de una semana realizó una denuncia por abuso sexual en mi contra, lo que nuevamente cortó el vínculo con mi hija”, relató.

A raíz de esas denuncias, Canali fue detenido y no pudo volver a ver a su hija. Su vínculo con su nueva pareja también se vio afectado. “Mi vida y la de mi familia se convirtieron en una persecución constante. Mis hijas —tanto la hija de mi pareja como la que tenemos en común— sufrieron acoso, situaciones en la escuela, miedo y exposición. Tuvieron que verme en condiciones indignas, incluso privadas de un vínculo normal con su padre”, explicó.

Canali fue finalmente llevado a juicio por jurados. Durante el desarrollo del proceso, denunció irregularidades. “No se me está permitiendo presentar pruebas fundamentales para mi defensa. No se me está permitiendo declarar a una testigo clave. Se intenta constantemente cercenar y desacreditar a los testigos que podrían decir la verdad. Siento que no me están permitiendo defenderme como corresponde”, afirmó.

El imputado fue finalmente declarado culpable. No obstante, insiste con la posibilidad de presentar las pruebas que no le admitieron en los Tribunales de Lomas. “Necesito que se sepa lo que estoy viviendo. No solo por mí, sino por mis hijas, por mi familia, y por todas las personas que pueden estar pasando por situaciones similares. Lo único que pido es justicia real. Y poder defenderme en igualdad de condiciones”, cerró.

Pedirán la nulidad del juicio

El abogado defensor, Diego Raidán, solicitó que Canali quede en libertad hasta que la pena quede firme. En diálogo con La Unión, hizo hincapié en el "buen concepto, la falta de antecedentes y que siempre estuvo a disposición de la Justicia". Y agregó: "No hay motivo de fuga. Durante diez años estuvo a derecho yendo al debate. Encerrarlo es un capricho".

Raidán explicó que "el jurado no contó con elementos probatorios que el juez dejó afuera". Además, señaló que la única prueba en contra de Canali es "un informe de una Cámara Gesell realizado en 2021" y que "nunca hicieron pericias, hicieron informes", lo cual no tiene sustento según su punto de vista. "Es un juicio no justo y vamos a pedir la nulidad, es decir, un juicio nuevo", anticipó.