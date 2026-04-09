Cómo impacta la reducción de colectivos en Lomas y en el conurbano

La reducción de colectivos impacta en Lomas y en el conurbano.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) lleva a cabo una reducción de tareas, por lo que hay menos frecuencia de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en medio del conflicto originado por la falta de fondos para pagar los salarios. El 100% de las empresas del AMBA redujeron sus servicios por el aumento del 30% del combustible.

La medida la implementan las empresas que aún no recibieron los pagos por parte del Gobierno. Entre ellas, figuran las líneas 1; 2; 10; 15; 17; 20; 22; 24; 28; 33; 37; 45; 53; 59; 60; 70; 86; 91; 89; 100; 111; 130 y 152. Ninguna de las citadas circula por la zona del conurbano Sur.

Reducción de frecuencias en los colectivos En referencia a la reducción de frecuencias y a la falta de subsidios provinciales y estatales, la UTA sostuvo: “Nosotros queremos cobrar los sueldos y defenderemos los puestos de trabajo”.

En tanto, este jueves se llevará a cabo una reunión en la Secretaría de Transporte para discutir el reclamo por mayores subsidios para cubrir el aumento del gasoil y evitar nuevos conflictos que afecten el servicio en el AMBA.

Según indicaron, el Gobierno reconoce el litro de diésel a $1.744,15 mientras que el valor de mercado vigente se ubica en un rango de entre $2.042 y $2.440.

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