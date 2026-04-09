jueves 09 de abril de 2026
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9 de abril de 2026
Conflicto.

Cómo impacta la reducción de colectivos en Lomas y en el conurbano

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) lleva a cabo un achique de los servicios de colectivos en protesta por la falta de fondos para pagar los salarios.

La reducción de colectivos impacta en Lomas y en el conurbano.

La reducción de colectivos impacta en Lomas y en el conurbano.

La medida la implementan las empresas que aún no recibieron los pagos por parte del Gobierno. Entre ellas, figuran las líneas 1; 2; 10; 15; 17; 20; 22; 24; 28; 33; 37; 45; 53; 59; 60; 70; 86; 91; 89; 100; 111; 130 y 152. Ninguna de las citadas circula por la zona del conurbano Sur.

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En referencia a la reducción de frecuencias y a la falta de subsidios provinciales y estatales, la UTA sostuvo: “Nosotros queremos cobrar los sueldos y defenderemos los puestos de trabajo”.

En tanto, este jueves se llevará a cabo una reunión en la Secretaría de Transporte para discutir el reclamo por mayores subsidios para cubrir el aumento del gasoil y evitar nuevos conflictos que afecten el servicio en el AMBA.

Según indicaron, el Gobierno reconoce el litro de diésel a $1.744,15 mientras que el valor de mercado vigente se ubica en un rango de entre $2.042 y $2.440.

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