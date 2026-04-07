martes 07 de abril de 2026
Escribinos
7 de abril de 2026
Nueva audiencia.

Caso Osita: pidieron 11 años de prisión para el padre de la víctima por abuso sexual

Lo solicitó fiscalía, por el delito de abuso sexual agravado. La querella pidió una pena más alta. La defensa exigió la libertad en los Tribunales de Lomas.

Llega a su fin el caso de abuso sexual en Banfield.

Llega a su fin el caso de abuso sexual en Banfield.

En los Tribunales de Lomas de Zamora, la fiscalía pidió 11 años de prisión para el hombre acusado de abuso sexual contra su hija menor de edad, conocida como “Osita”, en la localidad de Banfield.

Lee además
El juicio será llevado adelante por el Tribunal Oral en lo Criminal 8 de Lomas.
Habría sido abusada.

Convocan a una marcha en Tribunales para pedir justicia por "Osita"
El abusador quedó detenido.
Veredicto.

Caso "Osita": declararon culpable de abuso sexual al padre de la víctima y quedó detenido

Este martes por la mañana se llevó adelante la audiencia de cesura, donde todas las partes solicitaron distintas penas para el acusado. Teniendo en cuenta que la calificación del hecho prevé una condena de 8 a 20 años de prisión, las posturas fueron muy diversas.

justicia x osita
Manifestación en los Tribunales de Lomas de Zamora por el caso

Manifestación en los Tribunales de Lomas de Zamora por el caso "Osita".

Las penas que pidió cada parte

La fiscal Marcela Dimundo pidió que Canali sea condenado a 11 años de prisión. Por su parte, la querella solicitó una pena más elevada, de 18 años de cárcel. Finalmente, el abogado defensor del imputado pidió el mínimo previsto por la ley, es decir, 8 años de prisión.

La decisión final quedará en manos del juez Nicolás Amoroso, del Tribunal Oral en lo Criminal Nº8 de Lomas de Zamora. Según pudo averiguar La Unión, la sentencia será comunicada el próximo martes 14 de abril a las 11 de la mañana.

Cabe recordar que al momento de ser hallado culpable, se ordenó la inmediata detención de Canali, quien había afrontado todo el proceso en libertad. El abogado defensor, que tiene previsto apelar el fallo ante Casación por irregularidades en el juicio, pidió que su defendido quede libre hasta que la pena quede firme, ya que en todo momento estuvo ajustado a derecho.

La denuncia por abuso sexual que originó el caso

FotoJet (44)
La nena dijo ser víctima de abuso sexual.

La nena dijo ser víctima de abuso sexual.

El hecho, conocido como “caso Osita” para resguardar la identidad de la víctima, se remonta a un episodio ocurrido en Banfield. La nena, hoy de 13 años, denunció los abusos sufridos cuando era niña.

El juicio había sido postergado a fines de 2025 tras un planteo de la defensa. Finalmente comenzó el 30 de marzo y terminó el pasado miércoles.

La familia de “Osita” exigía una pena ejemplar que ayude a empezar a sanar tantos años de sufrimiento por la lentitud del caso. Por su parte, el padre de la víctima sostuvo que se trata de una causa armada y que no le permitieron presentar pruebas claves que demostrarían su inocencia.

Temas
Seguí leyendo

Convocan a una marcha en Tribunales para pedir justicia por "Osita"

Caso "Osita": declararon culpable de abuso sexual al padre de la víctima y quedó detenido

Caso "Osita": fijaron la audiencia en la que dictará la sentencia por abuso sexual

Cómo sigue la causa del Chelo Torres, el cantante detenido por abuso sexual

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Fabián Signato propone crear un Archivo de Memoria Oral y Visual de Lomas de Zamora.
Investigación.

Proponen crear un Archivo de Memoria Oral y Visual de Lomas de Zamora

Las más leídas

Te Puede Interesar

Laurita Fernández y Evelyn Botto.  video
¡Ups!

Cómo fue el picante encuentro de Laurita Fernández y Evelyn Botto