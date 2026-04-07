Caso Osita: pidieron 11 años de prisión para el padre de la víctima por abuso sexual

En los Tribunales de Lomas de Zamora , la fiscalía pidió 11 años de prisión para el hombre acusado de abuso sexual contra su hija menor de edad, conocida como “Osita” , en la localidad de Banfield .

La semana pasada, el imputado Julián Canali había sido declarado culpable de “ abuso sexual agravado por ser gravemente ultrajante y por el vínculo” . El veredicto lo comunicó un jurado popular, en un fallo por mayoría: 11 de los 12 integrantes dieron por probado el hecho. Sólo restaba saber la pena que le correspondía.

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Este martes por la mañana se llevó adelante la audiencia de cesura, donde todas las partes solicitaron distintas penas para el acusado. Teniendo en cuenta que la calificación del hecho prevé una condena de 8 a 20 años de prisión , las posturas fueron muy diversas.

La fiscal Marcela Dimundo pidió que Canali sea condenado a 11 años de prisión . Por su parte, la querella solicitó una pena más elevada, de 18 años de cárcel . Finalmente, el abogado defensor del imputado pidió el mínimo previsto por la ley, es decir, 8 años de prisión .

La decisión final quedará en manos del juez Nicolás Amoroso, del Tribunal Oral en lo Criminal Nº8 de Lomas de Zamora. Según pudo averiguar La Unión, la sentencia será comunicada el próximo martes 14 de abril a las 11 de la mañana.

Cabe recordar que al momento de ser hallado culpable, se ordenó la inmediata detención de Canali, quien había afrontado todo el proceso en libertad. El abogado defensor, que tiene previsto apelar el fallo ante Casación por irregularidades en el juicio, pidió que su defendido quede libre hasta que la pena quede firme, ya que en todo momento estuvo ajustado a derecho.

La denuncia por abuso sexual que originó el caso

FotoJet (44) La nena dijo ser víctima de abuso sexual.

El hecho, conocido como “caso Osita” para resguardar la identidad de la víctima, se remonta a un episodio ocurrido en Banfield. La nena, hoy de 13 años, denunció los abusos sufridos cuando era niña.

El juicio había sido postergado a fines de 2025 tras un planteo de la defensa. Finalmente comenzó el 30 de marzo y terminó el pasado miércoles.

La familia de “Osita” exigía una pena ejemplar que ayude a empezar a sanar tantos años de sufrimiento por la lentitud del caso. Por su parte, el padre de la víctima sostuvo que se trata de una causa armada y que no le permitieron presentar pruebas claves que demostrarían su inocencia.