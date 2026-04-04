domingo 05 de abril de 2026
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4 de abril de 2026
Juicio.

Caso "Osita": fijaron la audiencia en la que dictará la sentencia por abuso sexual

Un jurado lo declaró culpable por 11 votos contra 1. La audiencia de censura definirá la condena definitiva de un caso originado en Banfield.

Llega a su fin un aberrante caso de abuso sexual en Banfield.

Llega a su fin un aberrante caso de abuso sexual en Banfield.

El juicio del caso "Osita" llega a su final con la audiencia de censura designada para el próximo martes 7 de abril en los Tribunales de Lomas de Zamora, donde se conocerá sentencia del hombre declarado culpable de abuso sexual.

Luego de años de idas y vueltas en la causa, con postergaciones en el juicio por la demora de pericias clave, el padre de la víctima fue detenido el pasado miércoles por orden del juez del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 8, Nicolás Amoroso.

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El magistrado consideró necesaria la medida, ya que el condenado se enfrenta a la posibilidad de ir a prisión por 8 hasta 20 años, por lo que no es un delito excarcelable y se activa el riesgo de fuga.

Durante la audiencia anterior, once de los doce jurados consideraron probado el hecho, y el imputado fue hallado culpable de "abuso sexual agravado por ser gravemente ultrajante y por el vínculo", conforme a lo solicitado por la fiscal Marcela Dimundo y la querella. Tras el fallo, el juez ordenó su detención inmediata.

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El acusado de abuso sexual qued&oacute; detenido.

El acusado de abuso sexual quedó detenido.

La familia de "Osita" exige una pena ejemplar que ayude a empezar a sanar tantos años de sufrimiento a la espera de justicia por la lentitud del caso.

La denuncia por abuso sexual que originó el caso

El hecho, conocido como “caso Osita” para resguardar la identidad de la víctima, se remonta a un episodio ocurrido en Banfield. La joven, hoy de 13 años, denunció los abusos sufridos cuando era niña.

El juicio había sido postergado a fines de 2025 tras un planteo de la defensa. Finalmente comenzó el 30 de marzo y terminó el pasado miércoles.

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