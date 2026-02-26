jueves 26 de febrero de 2026
26 de febrero de 2026
Habría sido abusada.

Convocan a una marcha en Tribunales para pedir justicia durante el juicio por "Osita"

El caso habría ocurrido en Banfield hace más de 8 años. Sin embargo, el juicio contra el hombre acusado de abuso sexual se demoró más de lo esperado.

El juicio será llevado adelante por el Tribunal Oral en lo Criminal 8 de Lomas.

Luego de más de 8 años de espera, el juicio del caso "Osita", la nena que habría sido víctima de abuso sexual en Banfield, comenzará el próximo 30 de marzo, tal como lo estableció el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 8 de Lomas de Zamora a fines del 2025.

A poco más de un mes del inicio de los debates, la madre de la víctima convocó a una movilización para reclamar justicia ese día en la puerta de los Tribunales "porque no se puede mirar a un costado cuando tocan a menores, porque son el tesoro más preciado y nadie tiene derecho a ultrajar sus cuerpos".

"Nueve años de lucha contra viento y marea, con una causa judicial contundente. Con pruebas irrefutables y pudiendo resguardar a la menor de toda exposición y lograr que tenga una vida sana y feliz. Ahora toca decirle a ella que no está sola. Que todos sin importar sexo, edad o religión decimos no! al abuso en las infancias. Ninguna niña ningún niño debe pasar por algo así", compartió en la página de Instagram "Todosxosita".

Según publicaron en la misma cuenta, el proceso judicial comienza el 30 de marzo próximo y se extenderá, en principio, hasta el 31 de marzo y 1º de abril, previo a los alegatos y la jornada en la que se leerá el veredicto.

La convocatoria para pedir justicia por "Osita" durant el juicio.

La demora en el juicio por abuso sexual

El imputado iba a ser juzgado mediante un juicio por jurados, fijado para los días 27, 28 y 29 de octubre pasado. Sin embargo, de manera inesperada, el juez del TOC 8 de Lomas decidió postergar el comienzo del debate.

La víctima, de 13 años e identificada como "Osita", denunció haber sido abusada desde los 4 por su padre, en un aberrante hecho que habría sucedido en Banfield. La familia materna de la menor asegura que estuvo sometida a un proceso desgastante, que ya lleva años de espera, y que esta dilación no hace más que revictimizar a la nena.

