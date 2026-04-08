La desilusión de la familia de "Osita" por la extensión del juicio por abuso sexual

Consignas con pedido de justicia durante el juicio en los Tribunales de Lomas.

La familia de "Osita", la menor víctima de abuso sexual en Banfield , expresó su desilusión por la extensión del juicio , a pesar de que el padre de la adolescente fue declarado culpable y ya se encuentra detenido desde la semana pasada.

"Estábamos esperando una sentencia y no tener que ir a Tribunales de Lomas de Zamora por un buen tiempo", publicaron en todxsporosita, la cuenta de Instagram donde informan sobre el desarrollo del caso.

Alerta. Lo condenaron por abusar de su hijastra, pero está libre: el temor de la madre de la víctima

"Pensamos que ésta era la última vez de tener que tener miedo. Hos nos volvieron a acompañar amigos y familia. El estrés que se vive es atroz. El martes que viene de vuelta", se lee en otro post de la página.

Durante la audiencia del pasado martes, la fiscal Marcela Dimundo pidió 11 años de prisión para Julián Canali , el hombre acusado de abuso sexual contra su hija menor de edad, conocida como “Osita” . Por su parte, la querella solicitó una pena más elevada, de 18 años de cárcel . Finalmente, el abogado defensor del imputado pidió el mínimo previsto por la ley, es decir, 8 años de prisión.

La decisión final quedará en manos del juez Nicolás Amoroso, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 8 de Lomas. Según pudo averiguar La Unión, la sentencia será comunicada el próximo martes 14 de abril a las 11 de la mañana.

Cabe recordar que al momento de ser hallado culpable, se ordenó la inmediata detención de Canali, quien había afrontado todo el proceso en libertad. El abogado defensor, que tiene previsto apelar el fallo ante Casación por irregularidades en el juicio, pidió que su defendido quede libre hasta que la pena quede firme, ya que en todo momento estuvo ajustado a derecho.

La denuncia por abuso sexual que originó el caso

El hecho, conocido como “caso Osita” para resguardar la identidad de la víctima, se remonta a un episodio ocurrido en Banfield. La nena, hoy de 13 años, denunció los abusos sufridos cuando era niña.

La familia de “Osita” exigía una pena ejemplar que ayude a empezar a sanar tantos años de sufrimiento por la lentitud del caso. Por su parte, el padre de la víctima sostuvo que se trata de una causa armada y que no le permitieron presentar pruebas claves que demostrarían su inocencia.