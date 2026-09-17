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17 de septiembre de 2026
Entrevista.

Gabriel Hauche, sobre su actualidad en Temperley: "Estoy en el lugar donde quería terminar mi carrera"

El ídolo de Temperley se refirió a su presente en el Gasolero, habló sobre su actualidad en el equipo y sus sensaciones en la última etapa de su carrera.

Gabriel Hauche, vigente en Temperley a los 39 años.

Gabriel Hauche, vigente en Temperley a los 39 años.

Gabriel Hauche brindó una entrevista en la cual habló de todo. El Demonio repasó momentos clave de su carrera y su presente en Temperley, donde se encuentra atravesando la última etapa de su extensa travesía por el mundo del fútbol.

Con 39 años, el atacante sueña con consagrarse campeón con el Gasolero en la Primera Nacional y llevarlo a Primera División. En una charla que combinó nostalgia, risas y vigencia, el "Demonio" repasó sus raíces futbolísticas, los hitos de su exitosa carrera en Primera División y la inmensa felicidad que le genera transitar su etapa actual defendiendo la camiseta de Temperley.

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En ese marco, Gabriel Hauche protagonizó una emotiva entrevista con el periodista Pablo González para la sección SC Schorts de Sportscenter. El futbolista expresó la profunda emoción y satisfacción que le genera haber vuelto a jugar en Turdera, en el club que lo vio nacer futbolísticamente.

El valor de regresar a Temperley, el club donde todo comenzó

Para Gabriel Hauche volver a Temperley no fue un paso más en su carrera. Después de todo el recorrido, el Demonio siempre quiso regresar al lugar donde "todo comenzó". Luego de su paso por Argentinos Juniors, Racing, Sarmiento de Junín, entre otros, ahora el pueblo Gasolero puede disfrutar de las andanzas de Gabriel Hauche con Temperley en la Primera Nacional.

A propósito, el delantero sostuvo: "Cuando me fui del club me gustaba que los relatores se refieran a mi como el ex Temperley, que me asocien todo el tiempo me daba mucha satisfacción y orgullo porque a mi Temperley me abrió la puerta del fútbol de primera división".

Además, Gabriel Hauche reconoció que "Temperley abrió la puerta para cumplir el sueño". Y explicó: "cuesta a veces que se haga un nudo en la garganta, estar acá es para mi cumplir internamente con lo que yo imaginaba, no sé hasta cuando y no sé con que logros".

En la misma línea confesó: "estoy donde quiero estar en este momento, estoy feliz donde estoy. Vivo con la satisfacción de que voy a terminar en donde todo arrancó, estoy en el lugar donde quería terminar mi carrera".

El archivo de Sportscenter Shorts con "La bicicleta del Demonio"

Uno de los momentos más descontracturados del mano a mano se dio cuando la producción de Sportscenter rescató del archivo de ESPN imágenes de los primeros partidos de Gabriel Hauche con la camiseta de Temperley.

Al verse gambeteando en canchas del ascenso hace dos décadas, el delantero revivió entre risas una vieja anécdota sobre sus recursos técnicos en el potrero, bautizada en el piso como "la bicicleta del Demonio". El futbolista recordó con cariño a la gente que lo ayudó y apuntaló cuando apenas era un juvenil dando sus primeros pasos en el fútbol profesional.

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