jueves 17 de septiembre de 2026
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17 de septiembre de 2026
Futuro asegurado.

Brandon Oviedo renovó su contrato con Banfield hasta 2029

Brandon Oviedo, quien se ganó un lugar indiscutido en la zaga central de Banfield, firmó la extensión de su vínculo por tres temporadas más.

Brandon Oviedo extendió su contrato con Banfield.

Brandon Oviedo extendió su contrato con Banfield.

Banfield se aseguró la continuidad de una de sus máximas promesas defensivas. En las últimas horas, Brandon Oviedo firmó la extensión de su contrato hasta diciembre de 2029, prolongando un vínculo que inicialmente vencía en los próximos meses y blindando así el patrimonio del club ante el interés de varios equipos del exterior.

El zaguero de 21 años, pieza fundamental en el esquema del director técnico del equipo, expresó su felicidad tras poner la firma: "Este club es mi casa. Pasé momentos muy duros con la lesión, pero la dirigencia, el cuerpo técnico y los hinchas siempre me bancaron. Renovar hasta 2029 es un orgullo y un compromiso para seguir defendiendo estos colores con la vida".

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Resiliencia y consolidación en Primera

El camino de Brandon Oviedo no fue sencillo. Tras sufrir una rotura de ligamentos cruzados que lo marginó de las canchas por casi ocho meses, el juvenil completó una exigente recuperación que hoy da sus frutos. Desde su regreso a las canchas en el segundo semestre, mostró una solidez y madurez impropias de su edad, ganándose la titularidad indiscutida en la zaga central.

Su rendimiento en el actual Torneo Clausura y en la Copa Argentina lo convirtió en uno de los puntos más altos del plantel. Los números respaldan su presente: se destaca como uno de los defensores con mayor efectividad en duelos aéreos ganados y recuperaciones en el fútbol argentino.

Un blindaje clave para Banfield

Con esta renovación de largo plazo, la comisión directiva de Banfield no solo premia el esfuerzo y el nivel futbolístico del jugador, sino que también protege sus activos. Aunque no se hicieron públicas las cifras oficiales, se supo que el nuevo contrato incluye una cláusula de rescisión millonaria para blindarlo ante el mercado internacional.

De esta manera, Banfield se garantiza tener a su "muralla" de la cantera por mucho tiempo más, enfocados en los objetivos deportivos de la temporada como la Copa Argentina y el Torneo Clausura.

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