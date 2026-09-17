jueves 17 de septiembre de 2026
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17 de septiembre de 2026
¡Fueza!

Una buena para Denisse González: "Encontramos el tratamiento"

Luego de un par de internaciones, la ex Gran Hermano Denisse González publicó un video en las redes sociales para informar cómo mejora su salud.

Denisse González, feliz.&nbsp;

Denisse González, feliz. 

Luego de varias semanas de incertidumbre por su estado de salud y de varias internaciones, la ex Gran Hermano Denisse González informó en las redes sociales una buena noticia y confirmó a su legión de seguidores que logró encontrar un tratamiento.

La exparticipante de Gran Hermano publicó un video bailando en sus redes sociales y expresó: “Ayer mis estudios dieron bien y, aparentemente, encontramos el tratamiento ideal”.

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Denisse González explicó también que deberá continuar con estudios, hemogramas semanales y muchos cuidados. “Pero por lo menos ya no tenemos que seguir probando cosas nuevas”, precisó la novia de Bautista Mascia.

En medio del clima de felicidad que estaba viviendo, la ex Gran Hermano bromeó: “Y yo ya no me voy a convertir en Venom. El que entendió, entendió…”.

Denisse Gonzalez con Bautista Mascia, su novio.

Denisse Gonzalez con Bautista Mascia, su novio.

Los problemas de salud de Denisse González

Denisse González padece trombocitopenia, un cuadro en el que la médula ósea produce menos plaquetas de las que el cuerpo necesita.

La ex Gran Hermano pasó por un par de internaciones debido a la baja cantidad de plaquetas en sangre. La primera vez llegó a la clínica con apenas 3 mil, mientras que en la segunda ingresó con tan solo mil, una cifra muy por debajo de los valores considerados habituales, que oscilan entre 150 mil y 540 mil plaquetas.

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