Tragedia en Lomas de Zamora: se prendió fuego una casa y murió una mujer

Una mujer murió durante un terrible incendio ocurrido esta madrugada en Lomas de Zamora. Hubo otras tres personas heridas. Fuerte operativo en el lugar.
Ocurrió esta madrugada en Famatina al 500. La vivienda quedó destruida por el incendio y falleció una señora. Fuerte operativo de los Bomberos de Lomas.
Una mujer murió durante un terrible incendio ocurrido esta madrugada en Lomas de Zamora. Hubo otras tres personas heridas. Fuerte operativo en el lugar.
El trágico episodio ocurrió a las 4 de la mañana en una vivienda ubicada en Famatina al 500, entre Iparraguirre y Bustos, en el barrio Parque Barón. En medio de la fría noche del domingo, la propiedad empezó a prenderse fuego por causas que no trascendieron.
Los vecinos entraron en pánico, ya que las llamas avanzaban con mucha rapidez y estaban fuera de control. Rápidamente llamaron a los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora y se organizó un amplio operativo de asistencia.
En el lugar intervinieron cinco dotaciones con 20 bomberos a cargo del Comandante General Gustavo Liuzzi, Jefe del Cuerpo de Bomberos de Lomas. También acercó el personal de Defensa Civil, junto con ambulancias del servicio 107 de Emergencias Lomas y la Policía de la jurisdicción.
Según informaron fuentes oficiales a La Unión, el incendio tuvo una trágica consecuencia. Una mujer no logró salir a tiempo de la vivienda y falleció a causa de la intoxicación con el humo y las quemaduras.
Además, hubo otras tres personas que sufrieron heridas de distintas consideración y necesitaron atención médica. En cuanto a la propiedad, los daños fueron importantes: según pudo averiguar este medio, se quemaron al menos tres ambientes de la casa.