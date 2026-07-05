Tragedia en Lomas de Zamora: se prendió fuego una casa y murió una mujer

Una mujer murió durante un terrible incendio ocurrido esta madrugada en Lomas de Zamora . Hubo otras tres personas heridas. Fuerte operativo en el lugar.

El trágico episodio ocurrió a las 4 de la mañana en una vivienda ubicada en Famatina al 500 , entre Iparraguirre y Bustos , en el barrio Parque Barón . En medio de la fría noche del domingo, la propiedad empezó a prenderse fuego por causas que no trascendieron.

Muy invierno. El frío no cede: las mínimas rondarán esta semana entre 1° y 7°

Los vecinos entraron en pánico, ya que las llamas avanzaban con mucha rapidez y estaban fuera de control. Rápidamente llamaron a los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora y se organizó un amplio operativo de asistencia.

En el lugar intervinieron cinco dotaciones con 20 bomberos a cargo del Comandante General Gustavo Liuzzi, Jefe del Cuerpo de Bomberos de Lomas. También acercó el personal de Defensa Civil , junto con ambulancias del servicio 107 de Emergencias Lomas y la Policía de la jurisdicción.

Según informaron fuentes oficiales a La Unión, el incendio tuvo una trágica consecuencia. Una mujer no logró salir a tiempo de la vivienda y falleció a causa de la intoxicación con el humo y las quemaduras.

Además, hubo otras tres personas que sufrieron heridas de distintas consideración y necesitaron atención médica. En cuanto a la propiedad, los daños fueron importantes: según pudo averiguar este medio, se quemaron al menos tres ambientes de la casa.