lunes 08 de junio de 2026
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8 de junio de 2026
Operativo.

Complejo rescate: se cayó en su departamento y la salvaron los Bomberos de Lomas de Zamora

Ocurrió en un edificio de Lomas Oeste. Una mujer mayor tuvo una fuerte caída y hubo un complicado operativo de rescate para asistirla.

Los Bomberos de Lomas rescataron a una mujer.

Los Bomberos de Lomas rescataron a una mujer.

Todo ocurrió este domingo por la mañana en un edificio ubicado en la calle Alvear al 300, entre Portela y Rivera. Los inquilinos se alarmaron al escuchar gritos provenientes de uno de los departamentos.

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Se trataba de una anciana que estaba pidiendo ayuda porque se había caído al suelo y no podía levantarse. La puerta estaba cerrada y no había manera de entrar a ayudarla. Tuvieron que llamar a los bomberos para poder abrir.

Un rescate en altura

bomberos
Los Bomberos de Lomas de Zamora durante el rescate.

Los Bomberos de Lomas de Zamora durante el rescate.

De inmediato se acercó al lugar una dotación de los Bomberos de Lomas con cinco efectivos a cargo del Suboficial Mayor Sergio Mazure. La situación era compleja: debían ingresar al departamento desde afuera, con una complicada maniobra.

“La señora tenía aproximadamente 80 años. Estaba sola, gritaba y los vecinos llamaron a los bomberos. Tuvimos que entrar desde un piso hacia el otro por altura y la pudimos sacar. Después se la llevó una ambulancia”, detallaron a La Unión desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lomas.

Los profesionales colocaron a la señora en una camilla, la inmovilizaron y la bajaron por las escaleras. Las imágenes de ese momento ilustran esta nota. La ambulancia se ocupó de brindarle la atención correspondiente, ya que tenía lesiones de consideración.

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