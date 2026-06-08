Complejo rescate: se cayó en su departamento y la salvaron los Bomberos de Lomas de Zamora

Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora realizaron un complejo rescate en altura para ayudar a una mujer mayor que se había caído dentro de su departamento en Lomas Oeste.
Ocurrió en un edificio de Lomas Oeste. Una mujer mayor tuvo una fuerte caída y hubo un complicado operativo de rescate para asistirla.
Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora realizaron un complejo rescate en altura para ayudar a una mujer mayor que se había caído dentro de su departamento en Lomas Oeste.
Todo ocurrió este domingo por la mañana en un edificio ubicado en la calle Alvear al 300, entre Portela y Rivera. Los inquilinos se alarmaron al escuchar gritos provenientes de uno de los departamentos.
Se trataba de una anciana que estaba pidiendo ayuda porque se había caído al suelo y no podía levantarse. La puerta estaba cerrada y no había manera de entrar a ayudarla. Tuvieron que llamar a los bomberos para poder abrir.
De inmediato se acercó al lugar una dotación de los Bomberos de Lomas con cinco efectivos a cargo del Suboficial Mayor Sergio Mazure. La situación era compleja: debían ingresar al departamento desde afuera, con una complicada maniobra.
“La señora tenía aproximadamente 80 años. Estaba sola, gritaba y los vecinos llamaron a los bomberos. Tuvimos que entrar desde un piso hacia el otro por altura y la pudimos sacar. Después se la llevó una ambulancia”, detallaron a La Unión desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lomas.
Los profesionales colocaron a la señora en una camilla, la inmovilizaron y la bajaron por las escaleras. Las imágenes de ese momento ilustran esta nota. La ambulancia se ocupó de brindarle la atención correspondiente, ya que tenía lesiones de consideración.