Complejo rescate: se cayó en su departamento y la salvaron los Bomberos de Lomas de Zamora

Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora realizaron un complejo rescate en altura para ayudar a una mujer mayor que se había caído dentro de su departamento en Lomas Oeste .

Todo ocurrió este domingo por la mañana en un edificio ubicado en la calle Alvear al 300 , entre Portela y Rivera . Los inquilinos se alarmaron al escuchar gritos provenientes de uno de los departamentos.

Se trataba de una anciana que estaba pidiendo ayuda porque se había caído al suelo y no podía levantarse . La puerta estaba cerrada y no había manera de entrar a ayudarla. Tuvieron que llamar a los bomberos para poder abrir.

De inmediato se acercó al lugar una dotación de los Bomberos de Lomas con cinco efectivos a cargo del Suboficial Mayor Sergio Mazure. La situación era compleja: debían ingresar al departamento desde afuera, con una complicada maniobra.

“La señora tenía aproximadamente 80 años. Estaba sola, gritaba y los vecinos llamaron a los bomberos. Tuvimos que entrar desde un piso hacia el otro por altura y la pudimos sacar. Después se la llevó una ambulancia”, detallaron a La Unión desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Lomas.

Los profesionales colocaron a la señora en una camilla, la inmovilizaron y la bajaron por las escaleras. Las imágenes de ese momento ilustran esta nota. La ambulancia se ocupó de brindarle la atención correspondiente, ya que tenía lesiones de consideración.