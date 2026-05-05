El rescate que conmovió a Lomas: la recuperación de Miel y una nueva oportunidad

Una recuperación que avanza a pasos agigantados. Miel , la perra atropellada que fue rescatada por una pareja de Lomas de Zamora , mejora favorablemente con el correr de los días. Sofía y Andrés, los héroes de la historia, se mostraron felices por la evolución y pidieron que haya más personas comprometidas con el cuidado de los animales.

El hecho ocurrió el pasado 12 de abril, en la Ruta 5 a la altura de Luján . Miel cruzó la ruta, desorientada, y fue chocada por un auto cuyo dueño no frenó para socorrerla. Sofía y Andrés, testigos del hecho, decidieron intervenir para ayudarla. El gesto de la pareja le salvó la vida al animal, que hoy disfruta de una nueva oportunidad.

Lo salvaron. Los Bomberos de Lomas rescataron a un perro que había caído a una alcantarilla

Sofía y Andrés, oriundos de Lomas de Zamora, socorrieron a la perra y, hoy en día, siguen de cerca su recuperación.

La pareja de Lomas de Zamora, clave en la supervivencia de Miel

“Tal vez otra hubiera sido su suerte si no frenábamos ese día. Esa simple acción hoy es nuestro orgullo. Verla todos los días contenta, con apetito, dando sus primeros pasos, viviendo, es una felicidad indescriptible”, contó Sofía, a pura emoción.

Tal vez otra hubiera sido su suerte si no frenábamos ese día. Esa simple acción hoy es nuestro orgullo. Verla todos los días contenta, con apetito, dando sus primeros pasos, viviendo, es una felicidad indescriptible Tal vez otra hubiera sido su suerte si no frenábamos ese día. Esa simple acción hoy es nuestro orgullo. Verla todos los días contenta, con apetito, dando sus primeros pasos, viviendo, es una felicidad indescriptible

Luego de lo que fue el accidente, la pareja se movió incansablemente para brindarle la mejor atención a Miel, quien sufrió la fractura de sus dos patas delanteras producto del impacto con el auto y con el asfalto. “Los primeros días parecían infinitos. Después de mover cielo y tierra y de luchar contra las burocracias, logramos operarla el pasado 17 de abril en la Veterinaria El Ceibo de La Plata”, rememoró.

“A casi tres semanas de la intervención, Miel ya dio sus primeros pasos, toma sol en el jardín y convive feliz con nuestros otros animales. Poco a poco sanan sus dos patas y también su corazón”, detalló Sofía, muy comprometida.

1258bdf3-ab3a-49d2-afbb-b21e692c4d47 Miel disfruta de una nueva oportunidad de vida.

A casi tres semanas de la intervención, Miel ya dio sus primeros pasos, toma sol en el jardín y convive feliz con nuestros otros animales. Poco a poco sanan sus dos patas y también su corazón A casi tres semanas de la intervención, Miel ya dio sus primeros pasos, toma sol en el jardín y convive feliz con nuestros otros animales. Poco a poco sanan sus dos patas y también su corazón

La pareja destacó que, desde el primer momento, recibieron la colaboración de muchísimas personas que se comprometieron a ayudar de una u otra manera para que Miel pueda salir adelante. Desde vecinos, rescatistas o veterinarios, todos aportaron su granito de arena para la recuperación de la perra.

Lo cierto es que, a los días de haber operado a Miel, lograron dar con la familia de la perra. “Por razones privadas de fuerza mayor, ellos nos contaron que ya no pueden hacerse cargo de su mascota. Nos agradecieron por haberla salvado y les prometimos que, una vez que esté totalmente recuperada, la daremos en adopción a alguien de nuestro círculo para seguir visitándola y garantizar su bienestar”, explicó Sofía, que inmediatamente dijo que esta decisión la tomó con su pareja ya que “amamos a Miel y nos rompería el corazón no volver a verla luego de estar tanto tiempo con ella”.

Tanto Sofía como Andrés estiman que la recuperación absoluta de Miel demandará aproximadamente tres meses entre la sanación completa de sus patas fracturadas y la rehabilitación de su postura y su masa muscular. Una vez que eso suceda, pasarán a buscar “la mejor familia” para que la adopte como una hija más: mientras tanto, seguirá viviendo con la pareja que le salvó la vida, quienes ya cuentan con seis mascotas.

Un pedido desde el corazón

Con toda esta experiencia vivida, la pareja invitó a más vecinos a ser empáticos y a “no mirar para el otro lado cuando veamos que un ser vivo esté sufriendo”, ya sea una persona o un animal. “Nos gustaría concientizar para que haya más gente que pueda ayudar con un mínimo gesto, ya sea dando algo para comer, donando abrigo o simplemente poniendo el hombro o el oído”, sostuvieron.

Para finalizar, valoraron el rol de los rescatistas y pidieron no juzgar su trabajo si realmente no se conocen los pormenores de su accionar: “La verdad es que ellos, muchas veces, están saturados. Queremos que se les agradezca por su trabajo voluntario y que no se los critique al libre albedrío. Ojalá pronto existan más leyes que penalicen el maltrato o el abandono de animales, estamos convencidos que con educación construiremos un mundo mejor”.