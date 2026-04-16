Épico rescate de una perra atropellada en plena ruta: "Dio muchas vueltas en el aire y cayó"

Miel será operada a causa de sus fracturas. Seguirá la recuperación en la casa de la pareja lomense.

Un acto de amor que logró salvar una vida. Sofía y Andrés , pareja de Lomas de Zamora , regresaban a su casa y el auto que circulaba delante suyo atropelló a una perra . Sin dudarlo, decidieron rescatarla para darle una nueva oportunidad: entre cuidados y veterinarios, iniciaron una campaña para buscar a sus verdaderos dueños o una nueva familia adoptiva.

En una charla con el Diario La Unión , Sofía contó cómo, el pasado domingo, fue testigo del accidente que casi le cuesta la vida a Miel, una joven perra que, al parecer, cruzó la ruta (a la altura del acceso a Luján) asustada tras ser perseguida por otro animal.

“Dio muchas vueltas en el aire y cayó varios metros más allá. Frené enseguida, pensé que el auto que la atropelló iba a parar para ayudarla, pero no pasó ”, se lamentó Sofía. Con la ayuda de otra pareja que se encontraba en la zona, lograron asistir a la perrita, que “estaba viva, pero convulsionando”, con una fractura expuesta en una de sus patas y signos de un fuerte golpe en la cabeza.

La pareja decidió ingresar a Luján en busca de asistencia veterinaria , pero al ser domingo la mayoría de los centros estaban cerrados. “Fue una hora de frustración total, no encontrábamos dónde atenderla”, explicó la lomense. Con ese panorama, decidieron regresar a zona Sur en busca de atención inmediata para Miel, sin saber si resistiría el viaje.

El Hospital Veterinario de Adrogué, que atiende las 24 horas, fue el lugar donde lograron estabilizar a la perra. Allí le hicieron las primeras curaciones y se confirmó lo que la pareja temía: debía ser operada por la fractura expuesta. Además, días más tarde se confirmó, mediante nuevos estudios, que su otra pata delantera también estaba fracturada, aunque esa lesión era más leve.

“Se frenó toda nuestra vida: el trabajo, las responsabilidades y hasta la rutina. No sabíamos que ayudar a un animal en estas condiciones era tan difícil y costoso”, contó Sofía. Sin embargo, admitió que tanto ella como Andrés no lo pensaron ni siquiera dos veces ya que “sabíamos que, si no la ayudábamos nosotros, probablemente nadie más lo iba a hacer”.

de5e4cce-d866-4014-815d-240a54b4c3e5 La perra está en pleno proceso de recuperación.

Se frenó toda nuestra vida: el trabajo, las responsabilidades y hasta la rutina. No sabíamos que ayudar a un animal en estas condiciones era tan difícil y costoso Se frenó toda nuestra vida: el trabajo, las responsabilidades y hasta la rutina. No sabíamos que ayudar a un animal en estas condiciones era tan difícil y costoso

Los gastos para asegurar la recuperación de Miel fue una de las preocupaciones de la pareja, pero para su fortuna, contaron con la ayuda de mucha gente que incluso no los conoce. “Colaboraron en la difusión, en brindarnos información y en el aporte económico. Eso nos dio y nos da fuerzas para seguir”, reveló.

Una segunda oportunidad

Miel tiene entre dos y tres años, está castrada y, según la percepción de Sofía y Andrés, se encuentra en buen estado general, lo que les hace suponer que tiene familia. Mientras continúan con su tratamiento, la pareja pidió ayuda a la comunidad para difundir el caso con el propósito de que más vecinos se sumen y puedan colaborar con los costos veterinarios (la perra será operada pronto y tendría más de dos meses de recuperación hasta volver a caminar por sus propios medios) y, en caso de no encontrar a sus dueños, buscarle un hogar adoptivo definitivo, algo que sucederá recién una vez que se encuentre totalmente curada.

Mientras continúan con su tratamiento, la pareja pidió ayuda a la comunidad para difundir el caso con el propósito de que más vecinos se sumen y puedan colaborar con los costos veterinarios (la perra será operada pronto y tendría más de dos meses de recuperación hasta volver a caminar por sus propios medios) y, en caso de no encontrar a sus dueños, buscarle un hogar adoptivo definitivo, algo que sucederá recién una vez que se encuentre totalmente curada.

“Es una perrita amorosa, dócil y se lleva muy bien con otros animales. Nos encantaría quedárnosla, pero ya tenemos seis y no podemos afrontar más gastos en nuestro hogar”, se lamentaron. Inmediatamente aprovecharon la ocasión para agradecer la excelente atención que recibió Miel en Zoonosis y en la veterinaria Anubis de Lomas de Zamora, como así también en el Hospital Veterinario de Temperley.

e3d14012-6f53-4c3e-923c-4e65b16e9db5 Miel recibió atención en Lomas de Zamora y en Adrogué.

A través de la cuenta de Instagram @salvemos.a.miel, la pareja mantiene informados a sus seguidores respecto a los avances en la salud de la perra. Los que estén interesados en brindar ayuda o adoptar al can pueden comunicarse con Sofía al 1160252293 o con Andrés al 1157285744. Por su parte, los que quieran hacer una donación económica pueden transferir dinero al alias salvemos.a.miel (a nombre de Andrés Ostrovsky, del Banco BBVA).