Lomas de Zamora: tomó a su esposa de rehén y lo detuvieron con un arsenal de armas de fuego

El arsenal de armas de fuego incautadas al acusado.

Un hombre de 66 años fue detenido en Lomas de Zamora acusado de un grave caso de violencia de género : mantuvo cautiva y amenazó de muerte a su esposa con un arma de fuego.

El hecho ocurrió en el interior de una vivienda ubicada sobre la calle Colombres al 1000, y los efectivos policiales asistieron al lugar por un llamado al 911 de la víctima, que alertó sobre la situación.

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Según informaron fuentes policiales a La Unión , personal del Comando de Patrullas de Lomas escucharon los gritos de auxilio de una mujer desde el interior de la propiedad. Inmediatamente solicitaron apoyo de la comisaría y, amparados en el artículo 222 del Código Procesal Penal, irrumpieron en el domicilio tras forzar la puerta principal .

Dentro de la casa encontraron a la víctima de 60 años, quien aseguró haber estado privada de su libertad y amenazada por su esposo, Juan Carlos Bernales , de 66 años. El hombre fue reducido en el lugar y, durante la requisa, los agentes le secuestraron una pistola calibre 9 milímetros marca Beretta que llevaba oculta entre sus ropas.

Violencia de género El acusado quedó detenido por el grave caso de violencia de género.

El acusado tenía un arsenal

A partir del testimonio de la mujer que fue tomada de rehén, la Policía realizó un registro en el inmueble y descubrió un importante arsenal compuesto por dos pistolas calibre .22, una carabina calibre .22, una escopeta calibre 14, una escopeta calibre 12 y una carabina Mauser calibre 7,65, además de cartuchería de distintos calibres.

Las armas contaban con documentación respaldatoria, aunque el detenido no poseía la credencial de legítimo usuario de armas de fuego, según precisaron las autoridades.

La causa quedó en manos de la UFI 16 de Lomas de Zamora, bajo las acusaciones de "amenazas agravadas en contexto de violencia de género, privación ilegal de la libertad y tenencia ilegal de armas de uso civil".