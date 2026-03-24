Una vecina que pudo sobreponerse a la violencia de género y aprender un oficio gratis

Tiene 52 años y pasó por mucho para poder disfrutar de su libertad que es lo que más cuida.

Andrea quiere devolver a la comunidad algo de lo que le brindó y por eso ofrece gratis el servicio de pedicura en Centenario.

El miedo, la ignorancia, la manipulación y la baja autoestima eran parte permanente en la vida pasada de Andrea Verónica Zambon (52) de Centenario . Sufrió violencia de género, estuvo en pareja con un hombre celoso , violento que no le permitía ser libre. Decidió salir de ese contexto y descubrió una nueva vida que quiere compartir.

Andrea nació en Lomas y vive en Centenario . Hace más de 10 años que tiene un trabajo estable y además se dedica a brindar el servicio de pedicura social en la Asociación Civil Asoma Ocho de Marzo que es una institución que la ayudó cuando decidió separarse con tres hijas chicas.

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Estuvo con el papá de sus hijas por 15 años hasta que entendió que podía disfrutar de otra vida, pero según contó lo que la paralizaba era el miedo: "Superar la incertidumbre, ese temor constante de sentir que no iba a poder sola porque mis hijas eran chicas fue lo más complicado y muchas veces agachaba la cabeza para mantener ese mandato de conservación de la familia", contó Andrea que logró transformar ese dolor en ayuda social.

Cuando pudo salir, decidió estudiar en cursos gratuitos que brinda la Municipalidad de Lomas: "La primera que me ayudó mucho fue Miriam Pedemonti de la ONG Asoma Ocho de Marzo de Centenario, ella me incentivó a capacitarme que es el primer paso para entender que uno puede sola".

La vecina de Centenario con el aval de la formación salió adelante

Andrea se capacitó en gerontología, en acompañante terapéutica y gracias a ello consiguió un trabajo en blanco que mantiene hasta hoy en un hogar de ancianos en Escalada. "Hasta hoy sigo estudiando. Ahora, me estoy capacitando en el Hogar Fátima Catán de Fiorito como promotora de género y además soy pedicura hace más de dos años", señaló.

Junto a la responsable de Asoma decidió trabajar para la comunidad. Por eso, una vez al mes va a la asociación civil a brindar gratis el servicio de pedicura para esas personas que no puedan pagar. "Me gusta mucho esto de brindar mi conocimiento a las personas que lo requieran porque para mi es una forma de devolver todo lo que me dieron", recalcó y añadió que además le gusta "escuchar a las personas que pasan o han pasado lo mismo que yo".

El mensaje de Andrea se basa en brindar ayuda: "Siempre hay esperanza, la pase mal y me costó salir hasta que entendí que hay otra vida y eso es lo que quiero transmitir. Tengo tres hijas mujeres a las que siempre les hablé mucho para que no repitan mi historia. Ellas están en pareja, tienen relaciones sanas y siempre recalco a mis yernos que con violencia no se llega a nada porque todo tiene solución a través del diálogo".

La nueva vida que tuvo que enfrentar sola

Según contó, lo que más le costó es la independencia. "Jamás le pedí la mantención a mi ex porque era una forma de seguir con el vínculo, él especulaba con eso porque lo utilizaba como excusa para seguir bajo su mando", recordó.

En ese contexto tuvo que entender que debía seguir sola si realmente quería estar tranquila junto a sus tres hijas y fue así. Ella le pagó los estudios a las chicas, les dio una obra social gracias a su trabajo estable. "Me pasaba que cuando conseguía un trabajo él iba a hablar para que me echen hasta que encontré unos jefes que comprendieron la situación y no me dejaron sin la entrada laboral", comentó.

Hoy Andrea lo que más resalta es su libertad, esa que no sabía que existía y que podía disfrutar. "Ser libre es un alivio", asumió y dio un mensaje a todas las mujeres: "No se queden donde no quieren estar porque ahora tenemos más herramientas, yo me encontré con muchas personas que no me escuchaban, pero ahora es distinto porque hay más conciencia en todo lo que es el género".

Su servicio en Asoma

Los que quieran contar con el servicio de pedicura social que brinda Andrea, pueden reservar un lugar ya que estará en la Asociación Civil ubicada en La Haya 843, Centenario el lunes 6 y 13 de abril a las 10 de la mañana.

Ella misma se encarga de brindar los turnos para cada día. Por eso hay que comunicarse a través de un mensaje de WhatsApp al 1141909594