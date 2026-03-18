miércoles 18 de marzo de 2026
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18 de marzo de 2026
Violento.

Identíficaron al hombre que baleó en el pie a su pareja en Villa Centenario por una supuesta infidelidad

El agresor atacó a la víctima en medio de una escena de celos en la vía pública. El grave caso de violencia de género quedó filmado por una cámara de seguridad.

El hehco ocurrido en Villa Centenario quedó registrado en imágenes.

El hehco ocurrido en Villa Centenario quedó registrado en imágenes.

Fuentes judiciales informaron a La Unión que se trata de un joven de 28 años llamado Miguel Ángel M., imputado por el delito de "abuso de arma agravado", tal como fue caratulada la causa por la fiscal Fabiola Juanatey.

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Según la misma fuente consultada por este medio, el autor del brutal ataque está libre mientras la causa sigue abierta. En principio estuvo a cargo de la UFI 16 de Lomas de Zamora, pero luego pasó a la fiscalía 2, especializada en casos de violencia de género.

Según se observa en el video, el agresor discutió con la víctima, para luego amenazarla en la vía pública y efectuarle un disparo. En total, se oyeron dos fuertes detonaciones.

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Le disparó en Villa Centenario y la llevó en la moto

"¿Me vas a meter a meter los cuernos a mí?", se escucha decir al hombre, previo a herir de bala a la damnificada, quien trata de alejarse y pedir ayuda. Sin embargo, el dolor era tan fuerte que apenas podía caminar y lloraba desconsoladamente.

Aparentemente, todo habría comenzado por una escena de celos del violento, que le gritaba "dejá el celular ahí", en medio de insultos y amenazas, en Napoles al 500, donde una cámara de seguridad particular registró la violenta escena.

Obligada por la desesperante situación, la joven atacada volvió a subir a la moto junto junto al atacante, que le insistía "subí, dale". Ambos se retiraron del lugar.

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