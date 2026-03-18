Identíficaron al hombre que baleó en el pie a su pareja en Villa Centenario por una supuesta infidelidad

Avanza la investigación del grave caso de violencia de género ocurrido el pasado 1 de marzo en Villa Centenario , donde un hombre quedó filmado al balear en el pie a su pareja, en medio de un reclamo por una supuesta infidelidad.

Fuentes judiciales informaron a La Unión que se trata de un joven de 28 años llamado Miguel Ángel M. , imputado por el delito de "abuso de arma agravado", tal como fue caratulada la causa por la fiscal Fabiola Juanatey .

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Según la misma fuente consultada por este medio, el autor del brutal ataque está libre mientras la causa sigue abierta. En principio estuvo a cargo de la UFI 16 de Lomas de Zamora , pero luego pasó a la fiscalía 2, especializada en casos de violencia de género.

Según se observa en el video , el agresor discutió con la víctima, para luego amenazarla en la vía pública y efectuarle un disparo . En total, se oyeron dos fuertes detonaciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/LaUnionDiario/status/2029176075419328693&partner=&hide_thread=false Un joven obligó a su pareja a bajar de la moto en la que se trasladaban y luego le disparó en el pie en Villa Centenario mientras le gritaba: "¿Me vas a meter los cuernos a mí?" pic.twitter.com/S6qVFSjMpW — Diario La Unión (@LaUnionDiario) March 4, 2026

Le disparó en Villa Centenario y la llevó en la moto

"¿Me vas a meter a meter los cuernos a mí?", se escucha decir al hombre, previo a herir de bala a la damnificada, quien trata de alejarse y pedir ayuda. Sin embargo, el dolor era tan fuerte que apenas podía caminar y lloraba desconsoladamente.

Aparentemente, todo habría comenzado por una escena de celos del violento, que le gritaba "dejá el celular ahí", en medio de insultos y amenazas, en Napoles al 500, donde una cámara de seguridad particular registró la violenta escena.

Obligada por la desesperante situación, la joven atacada volvió a subir a la moto junto junto al atacante, que le insistía "subí, dale". Ambos se retiraron del lugar.