Abuelos y nietos de Lomas de Zamora disfrutan de shows gratuitos en centros de jubilados

Las vacaciones de invierno también son una oportunidad para compartir lindos momentos en familia. En centros de jubilados de Lomas de Zamora , el Municipio organiza espectáculos gratuitos y actividades para que abuelos y nietos disfruten juntos de una tarde divertida.

"Abuelos y nietos en Comunidad" es el nombre de la propuesta impulsada por la Agencia de Personas Adultas Mayores en articulación con Cultura Lomas . Lo que se busca es fortalecer los lazos familiares y el vínculo entre generaciones a través de encuentros recreativos.

Organizadas por el Municipio. Vacaciones ambientales en Lomas: todas las actividades para disfrutar en familia

La primera jornada se hizo en el Centro de Jubilados y Pensionados "No queremos ser olvidados" , de Lamadrid , donde se presentó la obra teatral "Los 3 Chanchitos" de Jazmín Spanarelli. Mientras que en el Centro de Jubilados "La alegría de vivir" , de Albertina , los vecinos disfrutaron de la obra "El Principito" interpretada por Nicolás Césare.

Ya hubo espectáculos en centros de jubilados de Lamadrid y Albertina.

Los próximos encuentros serán el martes 28 de julio, a las 15, en el Centro de Jubilados "Los abuelos de Julio" de Centenario ubicado sobre la calle Milán 262; y el jueves 30 de julio, a las 15, en el CGM Budge que está sobre Campana 1780. En ambos lugares se presentará "Sonorautas", una obra sobre tres astronautas del sonido que viajan en búsqueda de ritmos y estilos musicales. Las actividades son con entrada libre y gratuita.

Un centro de día para jubilados con discapacidad en Lomas de Zamora

Lomas de Zamora tiene un Centro de Día para personas mayores con discapacidad que fue creado por el Municipio para que los vecinos que se jubilan sigan teniendo un lugar de contención, socialización y recreación.

El espacio funciona de lunes a viernes, de 14 a 18, en la calle Entre Ríos 1060. Ahí van adultos mayores que antes formaban parte de los talleres protegidos y ahora tienen actividades culturales, recreativas y acompañamiento terapéutico para garantizarles una buena calidad de vida.

Durante las últimas semanas, en el taller de cocina elaboraron berenjenas en escabeche, pan con chicharrón y bizcochitos de grasa. También organizaron clases de folklore, tango, gimnasia, tejo, tenis de mesa y actividades como caminatas y carreras de velocidad estática para fortalecer el movimiento y promover una vida activa.

Además, en el taller de arte los vecinos confeccionaron lapiceros a través de una propuesta pensada para estimular la creatividad, motricidad y la expresión personal.