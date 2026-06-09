Una vida entre la docencia y el folklore en Lomas: la historia de Ana María Commisso

Ana María disfruta de trasmitir sus conocimientos a sus alumnos. El folklore está en buenas manos.

Una vida dedicada a la enseñanza . Ana María Commisso (82) , vecina de Lomas de Zamora , transitó gran parte de sus años compartiendo conocimientos y formando generaciones, primero como docente y luego como profesora de folklore . Hoy continúa transmitiendo su pasión por la danza a través de clases gratuitas que brinda en distintos espacios culturales del distrito.

Desde muy chica, Ana María comenzó a participar de clases de danzas clásicas y folklóricas que se dictaban en una sociedad de fomento que se encontraba cerca de su hogar, en Lanús . Allí despertó una de sus verdaderas pasiones, el baile, actividad que la sigue acompañando hasta estos días en Lomas de Zamora , tras más de siete décadas.

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A su vez, Commisso se recibió como maestra de grado y supo educar a distintas generaciones de vecinos “Dicté clases en la Escuela Primaria Nº21 Justo José de Urquiza y en la Escuela Primaria Nº9 República del Paraguay, donde me jubilé luego de haber ocupado el cargo de directora”, contó, con mucho orgullo.

Tras años habiendo enseñado en aulas, Commiso decidió trasladar toda su vocación de docente a las pistas. En la década del ’80 estudió y se recibió como profesora en la Escuela de Danzas Tradicionales Argentinas (EDTA) de Lomas de Zamora. “Uní ambas pasiones: el amor por el baile y por la enseñanza”, reveló.

Uní ambas pasiones: el amor por el baile y por la enseñanza Uní ambas pasiones: el amor por el baile y por la enseñanza

El folklore pisa fuerte en Lomas de Zamora

Actualmente, Ana María dicta clases gratuitas de folklore en dos espacios lomenses: en el Club Cultural Piaggio (Monseñor Piaggio 653) enseña los lunes de 18.30 a 20.30 y en el Cultural Dorado Arte (Díaz Vélez 76) los jueves de 18 a 20. “Tengo grupos muy numerosos y de diversas edades. Cuento con la presencia de vecinos adolescentes y hasta con un alumno de 94 años”, admitió.

38b24c50-8f31-4a7a-adf3-1c06583882e5 Las clases que brinda Ana María en Lomas de Zamora son totalmente gratuitas.

“A mí me gusta enseñar y también bailar para exponer mi conocimiento. Esta actividad es práctica, pero también abordamos partes teóricas para poder ubicar a la danza de manera cronológica y en sus respectivos ámbitos territoriales del país”, indicó Ana María, que rápidamente reveló que lo que más le gusta de estar al frente de un grupo de alumnos es que “le permiten seguir aprendiendo de ellos, nos vamos retroalimentando”.

A mí me gusta enseñar y también bailar para exponer mi conocimiento. Esta actividad es práctica, pero también abordamos partes teóricas para poder ubicar a la danza de manera cronológica y en sus respectivos ámbitos territoriales del país A mí me gusta enseñar y también bailar para exponer mi conocimiento. Esta actividad es práctica, pero también abordamos partes teóricas para poder ubicar a la danza de manera cronológica y en sus respectivos ámbitos territoriales del país

Cada clase que brinda Ana María es gratuita porque, fiel a su filosofía de vida, “el folklore es del pueblo y no le puedo cobrar a los vecinos lo que les pertenece”. Además, en cada encuentro fomenta el respeto entre pares, el encuentro social y la alegría en los participantes.

c3a9e017-6d2f-42bd-8da1-7746c4f3521e Con el grupo "Senderos de mi patria" logró recorrer distintas ciudades del país.

Para finalizar, Commisso contó que hace 32 años tiene un grupo folklórico llamado “Senderos de mi patria”, integrado por 20 bailarines, con el cual hacen presentaciones en distintos espacios. Incluso ya han tenido la posibilidad de viajar a otras provincias del país para demostrar el talento lomense.