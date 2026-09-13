domingo 13 de septiembre de 2026
Escribinos
13 de septiembre de 2026
Testimonios.

Dos familias muy afectadas por la tragedia en Temperley: se salvaron de milagro

Un colectivo de la línea 527 se incrustó en una casa del barrio San José de Temperley y provocó daños en la vivienda lindera. La palabra de los damnificados.

Así quedó la casa donde se incrustó el colectivo.

Así quedó la casa donde se incrustó el colectivo.

En la esquina de Caaguazú y Dinamarca vivían dos hermanos. Alan, uno de los afectados, se encontró con la dramática escena cuando regresó de trabajar. En el lugar donde se incrustó el colectivo estaba su cama, que quedó tapada por los escombros. De haber estado durmiendo allí, seguramente hubiera perdido la vida.

Lee además
El colectivo quedó incrustado en la vivienda.
Anoche.

Tragedia en Temperley: un colectivo se estrelló contra una casa y murió el chofer
La mujer viajaba en el interno 120 de la línea 165 en Monte Grande.
Accidente y fallo.

Cayó al bajar de un colectivo en Monte Grande y ahora cobrará casi $14 millones

Me arruinó casi toda la ropa. El celular no lo pude sacar tampoco”, explicó Alan en diálogo con los medios, y agregó: “Me tengo que quedar porque si no, se me mete cualquiera. No puedo dejar la casa sola tampoco y no la puedo dejar sola a mi hermana. Tengo que estar acompañando hasta que venga el dueño”.

Este domingo se acercó al lugar el personal de Defensa Civil de Lomas de Zamora para comenzar con los trabajos de apuntalamiento de la vivienda, mientras que se asignó una custodia policial en el lugar.

El colectivo se incrustó en una casa de Temperley.

El colectivo se incrustó en una casa de Temperley.

Una familia afectada tras el violento choque

En la casa contigua vivía un matrimonio con sus dos hijos. Viviana estaba preparando la torta de su hija, quien cumplía años al día siguiente. La nena empezó a sangrar porque se le había caído un diente. Cuando fueron al baño para revisarla y enjuagarla, se escuchó el estruendo.

“Todavía estoy shockeada. Me pongo a pensar que nos salvó el diente de mi hija. Mi marido resultó lastimado por los escombros, le lastimaron la pierna”, explicó la mujer .

En la vivienda lindera también hubo daños.

En la vivienda lindera también hubo daños.

El padre de familia intentó ayudar al colectivero, pero no pudo hacer nada para salvarle la vida. “Mi marido salió y el colectivo seguía en marcha. Se dio cuenta que el hombre estaba atrapado entre los hierros. Él trató de asistirlo. Está mal por eso, porque tiene todavía la imagen del hombre ahí y quedó mal psicológicamente, aparte de los golpes que tuvo”, contó Viviana.

El chofer todavía estaba con vida cuando se acercaron a él, aunque murió segundos después. “Balbuceaba algunas palabras, aunque no se entendía lo que decía. Cuando salí tuve que taparles la cara a mis hijos para que no lo vieran; ya había fallecido”, explicó Viviana.

Temas
Seguí leyendo

Tragedia en Temperley: un colectivo se estrelló contra una casa y murió el chofer

Cayó al bajar de un colectivo en Monte Grande y ahora cobrará casi $14 millones

Accidente en Llavallol: un hombre quedó atrapado dentro del auto tras chocar contra un colectivo

Así quedaron las casas tras el choque del colectivo: los trabajos en el lugar

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
Unas 200 familias de origen alemán llegaron a Temperley. 
Historia local.

El barrio de Temperley que fue una pequeña Alemania

Por  Sergio Lapegüe

Las más leídas

Te Puede Interesar

Jennifr Aniston, en bicicleta. 
Va de retro.

Jennifer Aniston recordó el accidentado día que fue mensajera en bici