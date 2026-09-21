Las librerías piden declarar la emergencia en el sector ante la caída de ventas

Las librerías independientes atraviesan un fuerte retroceso en su actividad y la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (FALPA) reclamó declarar la Emergencia Librera. El pedido se basa en un relevamiento de 1.200 comercios de todo el país, que mostró caídas en ventas y facturación en plena crisis del consumo.
Qué muestran los datos de las librerías
El relevamiento comparó la evolución de los comercios entre 2023 y 2026. Según los datos difundidos por FALPA, la facturación cayó un 41,5% en términos reales, mientras que la cantidad de libros vendidos se redujo alrededor de un 25%.
En paralelo, los costos operativos registraron un incremento real del 31,1%, lo que profundizó las dificultades para sostener la actividad y afrontar los gastos habituales de los establecimientos.
Los pedidos del sector
Frente a este escenario, FALPA planteó una serie de medidas para aliviar la situación de las librerías independientes. Entre los principales reclamos figuran:
- La devolución del crédito fiscal del IVA.
- Líneas de financiamiento con tasas preferenciales.
- Una tarifa federal reducida para el envío de paquetes.
Según la entidad, una tarifa diferencial para los envíos permitiría disminuir los costos logísticos y facilitar la circulación de libros y publicaciones de editoriales de distintas provincias.
El respaldo de la Fundación El Libro
La Fundación El Libro también acompañó el pedido de declarar la Emergencia Librera y expresó su preocupación por el deterioro de la actividad.
La institución puso el foco en el rol de las librerías de cercanía como espacios de acceso a los libros y promoción de la lectura. También destacó su aporte para dar visibilidad a editoriales pequeñas y medianas y mantener una oferta diversa de publicaciones.
Con el reclamo, las entidades buscan que se implementen herramientas fiscales, financieras y logísticas que permitan sostener la red de librerías independientes en todo el país.