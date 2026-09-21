lunes 21 de septiembre de 2026
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21 de septiembre de 2026
Crisis.

Las librerías piden declarar la emergencia en el sector ante la caída de ventas

Librerías independientes registraron una baja del 25% en las ventas y una caída real del 41,5% en la facturación entre 2023 y 2026.

Crisis en las librerías por la caída de las ventas.

Crisis en las librerías por la caída de las ventas.

Qué muestran los datos de las librerías

El relevamiento comparó la evolución de los comercios entre 2023 y 2026. Según los datos difundidos por FALPA, la facturación cayó un 41,5% en términos reales, mientras que la cantidad de libros vendidos se redujo alrededor de un 25%.

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En paralelo, los costos operativos registraron un incremento real del 31,1%, lo que profundizó las dificultades para sostener la actividad y afrontar los gastos habituales de los establecimientos.

Los pedidos del sector

Frente a este escenario, FALPA planteó una serie de medidas para aliviar la situación de las librerías independientes. Entre los principales reclamos figuran:

  • La devolución del crédito fiscal del IVA.
  • Líneas de financiamiento con tasas preferenciales.
  • Una tarifa federal reducida para el envío de paquetes.

Según la entidad, una tarifa diferencial para los envíos permitiría disminuir los costos logísticos y facilitar la circulación de libros y publicaciones de editoriales de distintas provincias.

El respaldo de la Fundación El Libro

La Fundación El Libro también acompañó el pedido de declarar la Emergencia Librera y expresó su preocupación por el deterioro de la actividad.

La institución puso el foco en el rol de las librerías de cercanía como espacios de acceso a los libros y promoción de la lectura. También destacó su aporte para dar visibilidad a editoriales pequeñas y medianas y mantener una oferta diversa de publicaciones.

Con el reclamo, las entidades buscan que se implementen herramientas fiscales, financieras y logísticas que permitan sostener la red de librerías independientes en todo el país.

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