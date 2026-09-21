Las librerías piden declarar la emergencia en el sector ante la caída de ventas

Crisis en las librerías por la caída de las ventas.

Las librerías independientes atraviesan un fuerte retroceso en su actividad y la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (FALPA) reclamó declarar la Emergencia Librera. El pedido se basa en un relevamiento de 1.200 comercios de todo el país, que mostró caídas en ventas y facturación en plena crisis del consumo.

El relevamiento comparó la evolución de los comercios entre 2023 y 2026. Según los datos difundidos por FALPA, la facturación cayó un 41,5% en términos reales, mientras que la cantidad de libros vendidos se redujo alrededor de un 25%.

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En paralelo, los costos operativos registraron un incremento real del 31,1%, lo que profundizó las dificultades para sostener la actividad y afrontar los gastos habituales de los establecimientos.

Frente a este escenario, FALPA planteó una serie de medidas para aliviar la situación de las librerías independientes. Entre los principales reclamos figuran:

La devolución del crédito fiscal del IVA.

Líneas de financiamiento con tasas preferenciales.

Una tarifa federal reducida para el envío de paquetes.

Según la entidad, una tarifa diferencial para los envíos permitiría disminuir los costos logísticos y facilitar la circulación de libros y publicaciones de editoriales de distintas provincias.

El respaldo de la Fundación El Libro

La Fundación El Libro también acompañó el pedido de declarar la Emergencia Librera y expresó su preocupación por el deterioro de la actividad.

La institución puso el foco en el rol de las librerías de cercanía como espacios de acceso a los libros y promoción de la lectura. También destacó su aporte para dar visibilidad a editoriales pequeñas y medianas y mantener una oferta diversa de publicaciones.

Con el reclamo, las entidades buscan que se implementen herramientas fiscales, financieras y logísticas que permitan sostener la red de librerías independientes en todo el país.