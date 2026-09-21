En el CENS 452 de Lomas analizaron el panorama nacional de las pymes

El CENS 452 de Lomas recibió a Antonio Novielli para analizar la situación de las pymes.

El CENS 452 de Lomas de Zamora recibió a Antonio Novielli, quien brindó una charla para estudiantes y docentes sobre el sector productivo local, las Pymes y el papel de las economías regionales en el desarrollo de las ciudades, en el marco de un proyecto provincial.

En el marco del proyecto provincial “Desarrollo territorial, producción y configuración del trabajo” , la institución educativa organizó el encuentro con el objetivo de aportar herramientas para el trabajo que realizan los alumnos.

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Durante la jornada, Novielli presentó un panorama sobre las economías regionales y su participación en el crecimiento y desarrollo de distintas ciudades. También abordó las dificultades que atravesó el sector de las Pymes en Argentina a lo largo del tiempo.

Novielli donó a la biblioteca del CENS 452 un ejemplar de cada una de sus obras: Detengamos al péndulo, El dolor de ya no ser y Desencuentro. La odisea de las Pymes.

La institución educativa organizó el encuentro con el objetivo de aportar herramientas para el trabajo que realizan los alumnos.

La actividad contó con una participación activa de los estudiantes, quienes realizaron preguntas al expositor y pudieron profundizar sobre distintos aspectos vinculados con la producción y el trabajo.

Como cierre, Novielli donó a la biblioteca del CENS 452 un ejemplar de cada una de sus obras: Detengamos al péndulo, El dolor de ya no ser y Desencuentro. La odisea de las Pymes. Los libros quedarán como material de consulta para los alumnos que participan del proyecto.

Al finalizar la charla, la directora del establecimiento, Ángela Baraona, entregó a Novielli un diploma de reconocimiento y un presente en nombre de los estudiantes.