lunes 21 de septiembre de 2026
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21 de septiembre de 2026
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Rolo Sartorio de La Beriso llega a Lomas con su nuevo disco "Antifaz"

Rolo Sartorio presentará “Antifaz”, su segundo disco solista, el 26 de septiembre en Bodega Beer Garden, en Las Lomitas.

&nbsp;Rolo Sartorio de La Beriso llega a Lomas con su nuevo disco Antifaz.

 Rolo Sartorio de La Beriso llega a Lomas con su nuevo disco "Antifaz".

El músico continúa con su proyecto individual luego de un 2025 en el que editó “1973”, su primer álbum solista, y agotó las entradas para la presentación en La Trastienda de Buenos Aires.

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Durante los primeros meses de 2026 publicó los singles “Insoportable” y “Resaca y Fe”, canciones que también fueron llevadas al escenario en presentaciones realizadas en La Plata y la Ciudad de Buenos Aires.

Ahora, el líder de La Beriso desembarcará en Lomas de Zamora para presentar “Antifaz”, un trabajo compuesto por 12 temas completamente inéditos.

Cuándo y dónde será el show en Lomas

La presentación está prevista para el 26 de septiembre en la nueva carpa renovada de Bodega Beer Garden, en España 451, Las Lomitas. Las entradas para el recital se encuentran a la venta a través del sistema Passline.

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El líder de La Beriso desembarcará en Lomas de Zamora para presentar “Antifaz”.

La trayectoria de Rolo Sartorio

Nacido en Avellaneda el 27 de enero de 1973, Sartorio fundó La Beriso en 1998 junto a músicos amigos. Con la banda construyó una trayectoria de más de dos décadas, con ocho discos de estudio y tres trabajos en vivo.

A lo largo de su carrera, La Beriso se presentó en escenarios como River, el Estadio Único de La Plata, Ferro y Vélez, además de participar en shows de The Rolling Stones y Guns N' Roses durante sus visitas a Buenos Aires.

El músico también compartió canciones y escenarios con artistas como Andrés Calamaro, León Gieco, David Lebón, Juanse, Coti, Los Pericos y Dyango, entre otros.

En 2018 publicó junto a Editorial Planeta su primer libro, “Pararte y dar pelea”, en el que recorrió distintos momentos de su infancia, sus comienzos musicales y su trayectoria.

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