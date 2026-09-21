Controlan en Lomas de Zamora la vista de los alumnos y entregan anteojos gratuitos

En las escuelas de Lomas de Zamora , el Municipio sigue haciendo controles oftalmológicos para detectar patologías visuales y promover el cuidado de la salud . A los alumnos también les dan anteojos de forma gratuita, garantizando mejores condiciones de aprendizaje y desarrollo.

El programa Ver para Aprender llegó a Turdera con un operativo que tuvo como sede a la Primaria N°22 y también alcanzó a estudiantes de las primarias N°42 y N°74 . En la jornada en conjunto con la Fundación Banco Provincia y el Ministerio de Salud bonaerense , los profesionales realizaron controles con el propósito de detectar dificultades visuales y evaluaciones oftalmológicas a quienes presentaban una agudeza visual disminuida para tener un diagnóstico claro y completo.

Los chicos que necesiten usar anteojos van a recibirlos de forma gratuita con el color y el marco elegido por ellos mismos. "Ver para Aprender" también pasó por la Escuela Primaria de Adultos Nº702, donde entregaron 249 pares de lentes a 160 estudiantes mayores de 50 años.

Por su parte, el Programa de Salud Escolar ya alcanzó a más de 500 estudiantes de 1º grado con controles médicos y atención integral. La iniciativa llegó en lo que va del año a más de 20 escuelas en las que profesionales hicieron chequeos pediátricos, oftalmológicos, odontológicos, vacunación, charlas sobre alimentación saludable y técnicas de cepillado.

Atención oftalmológico para niños con TEA en Lomas de Zamora

En el Hospital Oftalmológico del Municipio de Lomas de Zamora ya está funcionando un nuevo consultorio para niños y niñas con TEA (Trastorno del Espectro Autista).

En el edificio ubicado sobre la Avenida 12 de Octubre y Las Heras armaron una sala con aislamiento acústico y visual para evitar la sobrecarga sensorial y paredes con pictogramas que reducen la ansiedad. El objetivo es generar un entorno amigable durante las consultas con los profesionales, quienes se encargan de respetar los tiempos de cada paciente priorizando el acompañamiento y el bienestar integral.

Impulsada por la Secretaría de Salud junto a la Agencia de Personas con Discapacidad, la iniciativa amplía la atención especializada que brinda el Municipio y se suma al consultorio de odontopediatría para niños con TEA que funciona en el Hospital Odontológico ubicado en el mismo predio. Las familias interesadas en sacar un turno tienen que comunicarse con el 0800-122-5666 de lunes a viernes, de 8 a 20.