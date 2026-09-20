Recuperan un auto involucrado en varios delitos en Lomas de Zamora: detuvieron al conductor

El auto tenía pedido de secuestro por varios delitos en Lomas de Zamora.

Un auto que había estado involucrado en varios delitos en el partido de Lomas de Zamora fue recuperado por la Policía en Florencio Varela . El conductor fue detenido.

El operativo comenzó con la intervención del Anillo Digital, una tecnología utilizada en varios municipios para detectar patentes de vehículos con alguna irregularidad o con pedido de secuestro por algún delito.

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En esta oportunidad, el sistema detectó un Peugeot 405 color negro, el que contaba con una solicitud judicial vigente por la comisión de delitos, emitida por la Justicia de Lomas de Zamora . Rápidamente se organizó un operativo para interceptarlo.

El auto fue visto circulando por Pico de Oro , un barrio popular en la localidad de Santa Rosa , en el partido de Florencio Varela. Los agentes de la sala de monitoreo comunal realizaron el seguimiento del vehículo.

Efectivos policiales de la zona recibieron las indicaciones y fueron tras el vehículo. Finalmente lograron interceptarlo en el cruce de la avenida Eva Perón y la calle 1430, en el barrio San Francisco Grande.

Según informaron fuentes policiales, los policías le solicitaron la documentación al conductor del vehículo, pero no la tenía. Tampoco pudo demostrar ser el titular del auto ni explicar cómo lo había obtenido.

Ante esta situación, los agentes tuvieron que secuestrar el auto y trasladar al hombre a la comisaría local para realizar las actuaciones correspondientes.