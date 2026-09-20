Sol Abraham contó cómo le explicó a su hija que su exmarido es gay y cómo reaccionó la nena.

Sol Abraham recordó en PH Podemos Hablar cómo atravesó junto a su hija Delfina uno de los momentos más delicados de su vida familiar: la separación de Marcelo Da Corte y la revelación de que él se había enamorado de un hombre.

La ganadora de Gran Hermano Generación Dorada habló sobre el final de su matrimonio con Da Corte, con quien estuvo casada durante ocho años y tuvo a Delfina , que actualmente tiene 9 años.

Según relató, su exmarido le contó que era gay y que se había enamorado de un hombre. Frente a esa situación, Sol aseguró que decidió acompañarlo y que, con el tiempo, ambos encontraron alivio en la decisión de terminar la relación.

“Mi exmarido es gay y a mí me pareció buena idea apoyarlo. Él como que se sentía… como que lo animé a serlo”, contó durante la charla con Andy Kusnetzoff.

Sol Abraham ya sospechaba lo que ocurría

La conductora de PH Podemos Hablar quiso saber cómo había llegado Sol Abraham a conocer esa parte de la vida de su entonces marido. La respuesta mostró que la confesión no la tomó completamente por sorpresa.

Abraham contó que, durante un viaje de Madrid a Marbella, incluso buscó información para encontrar una manera de hablar del tema sin generar culpa.

“En medio de un viaje, yendo de Madrid a Marbella, busqué en Google cómo hacer para que confiese que era gay sin culpa, porque yo no tenía problemas. Soy de mente bastante abierta”, recordó.

La separación, además, no fue presentada por Sol como una pérdida de tiempo. Por el contrario, destacó los años compartidos y la hija que tuvieron juntos.

“Fue como un alivio, creo que fue lo mejor para los dos. Los dos fuimos felices con esa decisión. Yo me alegro por él y por mí, porque no me gusta perder el tiempo. Si bien no fue una pérdida de tiempo, fuimos re felices y tuvimos una hija”, sostuvo.

Sol habló de su ex marido y contó cómo decidió acompañarlo cuando supo que era gay



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Cómo se lo explicó a Delfina

Después de hablar entre ellos sobre la situación, apareció otro desafío para la familia: contarle a Delfina lo que estaba sucediendo.

Sol explicó que buscó asesoramiento profesional antes de mantener esa conversación. Según relató, habló con psicólogos y recibió recomendaciones sobre cómo transmitirle la información de manera gradual.

“Me empapé de mucha información, hablé con psicólogos. Él me decía que no era para tanto. Me dijeron que teníamos que darle la info de a poco”, explicó.

La estrategia que le recomendaron consistía en avanzar por etapas: primero contarle que sus padres estaban separados y vivían en casas distintas; después, explicarle que su papá tenía una pareja y, finalmente, aclararle que esa pareja era un hombre.

La reacción de Delfina quedó como uno de los recuerdos que Sol compartió durante su paso por PH. Cuando Kusnetzoff le preguntó cómo había tomado la noticia, Sol Abraham relató la escena entre risas.

“Le dijo: ‘Papá, ¿qué estás diciendo?’. ‘¿Quién es la princesa?’, preguntaba. Ella no entendía la situación”, recordó sobre aquel momento familiar.