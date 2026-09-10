Lomas cumple 165 años: siete lugares que guardan historias y sorprenden por su arquitectura

Lomas de Zamora cumple 165 años y su historia también puede recorrerse a través de edificios, casonas e instituciones que forman parte del paisaje cotidiano. Algunos más conocidos, otros pasan inadvertidos, pero todos conservan parte de la identidad del partido.

En distintos barrios de Lomas sobreviven construcciones que permiten viajar a otras épocas y conocer las historias de las comunidades, familias e instituciones que dejaron su huella en la comunidad.

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En la esquina de Castelli y San Martín se encuentra una de las construcciones más particulares de Banfield: el denominado Castillo de Banfield .

Una de las postales más llamativas de Banfield.

La propiedad perteneció a Antonio Resano , quien había viajado a Europa y quedó fascinado con un castillo que luego intentó reproducir en este terreno. Sin embargo, falleció antes de finalizar la obra.

Con el tiempo, la propiedad pasó por distintos herederos y parte de sus antiguas instalaciones fue transformada en departamentos. Según lo último que se supo el castillo quedó en manos de una inmobiliaria.

A pesar de las modificaciones, la construcción mantiene elementos que permiten reconocer su particular estilo y continúa siendo una de las postales más llamativas de Banfield.

Una casa convertida en obra de arte

La casa data de 1906 y fue incorporando mayólicas, esculturas y diferentes objetos.

En Ayacucho 330, en Lomas Este, una vivienda particular se destaca por una característica poco habitual: su fachada fue transformándose con el tiempo hasta convertirse en una intervención artística.

La casa data de 1906 y fue incorporando mayólicas, esculturas y diferentes objetos que modificaron por completo su aspecto original, el resultado es una fachada que combina arquitectura, arte y reutilización de materiales y que se convirtió en uno de los rincones más curiosos del barrio.

Su dueño es Javier Urani, arquitecto y artista plástico, al enterarse que iba a ser abuelo le aportó creatividad a su casa: "Sentí que la llegada de Aurora era un nuevo cuento en mi vida, por eso quise que el frente de mi casa sea inspirador de un próspero comienzo, lleno de azulejos y cerámicos traídos de distintos países de Europa".

Una institución que nació con la inmigración italiana

Fundada el 7 de febrero de 1891.

En Vicente López 787 se encuentra la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Nueva Roma, fundada el 7 de febrero de 1891.

Nació con la finalidad de asistir a los inmigrantes italianos, especialmente ante problemas de salud y situaciones de fallecimiento. Con los años, además, se convirtió en un espacio de encuentro cultural, donde se desarrollaron actividades vinculadas al cine y al teatro.

Luego de atravesar años de menor actividad, en 2025 comenzó una etapa de recuperación para volver a darle protagonismo como espacio cultural y comunitario.

La iglesia del Barrio Inglés

Fue habilitada en marzo de 1913.

La arquitectura de Temperley también conserva las marcas de las comunidades que se instalaron en la zona, en General Paz 191 se encuentra la Iglesia Presbiteriana de San Andrés, un templo de estilo neogótico que fue habilitada en marzo de 1913.

La construcción forma parte del patrimonio histórico y arquitectónico de la localidad y en 2017 fue declarada de valor histórico y artístico nacional por la Comisión Nacional de Monumentos. Su arquitectura se suma a las distintas construcciones que todavía permiten reconocer la identidad particular del Barrio Inglés.

Villa San Pablo, una ventana a la historia de Turdera

También conocida como la "Quinta de los Leones".

En 9 de Julio 440, Turdera hay otra construcción centenaria: Villa San Pablo, también conocida como la Quinta de los Leones, la casona fue construida a comienzos del siglo XX por Riziero Preti, un constructor italiano. En 1909 fue ampliada y con el paso de los años se convirtió en una de las construcciones vinculadas con los orígenes de Turdera.

La propiedad, sus jardines y sus espacios interiores conservan elementos que permiten conocer parte de la historia de la localidad y de las familias que habitaron la zona.

Una parroquia ligada a una tradición mundial

Parroquia San Francisco de Asís ubicada en Moldes 302, Llavallol.

En Moldes 302, Llavallol, se encuentra la Parroquia San Francisco de Asís, un templo cuya historia está relacionada con la comunidad vasca de Euskal Echea y con la llegada de los franciscanos capuchinos, es de estilo neoclásico y fue fundada el 8 de diciembre de 1944.

Su nombre también remite a una tradición que forma parte de las celebraciones de Navidad en todo el mundo: el pesebre. San Francisco de Asís es reconocido por haber realizado en 1223, en Italia, una representación del nacimiento de Jesús que es considerada el origen del pesebre viviente.

Un rincón con la huella de la comunidad árabe

Su estética está vinculada con la arquitectura mediterránea.

En la esquina de Pereyra Lucena y Payró aparece otra construcción que se diferencia del paisaje habitual de Lomas, el denominado "Edificio Turco" se encuentra en una zona que históricamente fue conocida como el "barrio árabe", donde se instalaron comerciantes e inmigrantes, principalmente de origen sirio-libanés.

Sus paredes blancas, detalles azules, arcos y cúpula conservan una estética vinculada con la arquitectura mediterránea y representan otra de las huellas de las comunidades inmigrantes que contribuyeron a formar la identidad del distrito.