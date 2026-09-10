Llega la Fiesta del Cine con entradas desde $5.000 en la región: dónde ir

Del jueves 10 al miércoles 16 se realizará una nueva edición de la Fiesta del Cine, una propuesta que busca acercar al público con entradas promocionales, reestrenos y descuentos en los combos de candy. La iniciativa tendrá presencia en distintos puntos del país, con opciones para los vecinos de la región, como Lomas de Zamora, Almirante Brown, Lanús y Avellaneda.
Entre los complejos de la región se encuentran Hoyts Temperley, ubicado en Yrigoyen 10699; Cinemark Alto Avellaneda, en Güemes 897; además de Cinépolis Avellaneda en el Parque Comercial, Cinema Adrogué en Yrigoyen 13200, Cine Pixel ubicado en Seguí 677 y Cine Lúmina, en Rivadavia 2602.
Entradas desde $5.000
Durante esta semana las entradas para funciones 2D, 3D, XD y Comfort tendrán un valor de $5.000, mientras que los formatos especiales 4D, D-Box y Premier costarán $10.000.
Además, habrá promociones en la confitería algunos combos tendrán descuentos de hasta el 30%, con beneficios adicionales para quienes sean socios de Cinemark Club. La iniciativa busca promover la asistencia del público a las salas de cine de todo el país y reactivar la industria audiovisual mediante entradas a precios accesibles.
Entradas 2D, 3D, XD y Comfort a $5.000 y formatos especiales a $10.000.
Clásicos y estrenos
La propuesta no estará limitada a los estrenos, combinará reestrenos seleccionados especialmente para esta semana. Uno de los grandes atractivos será el regreso exclusivo de la trilogía completa de Volver al Futuro, que podrá volver a disfrutarse en pantalla grande.
También regresarán títulos como Shrek y Rápido y Furioso, junto con otras películas que buscan despertar la nostalgia de distintas generaciones.
También habrá promociones en los combos gastronómicos.
La cartelera también incluirá estrenos como El heladero, Código venganza, Tadeo el explorador y la lámpara maravillosa, Hechizo de amor y Oasis. A su vez, continuarán algunas de las películas que ya forman parte de la cartelera, como Spider-Man, Toy Story 5, La Odisea, Yo, Narciso y Pepita la Pistolera.
También habrá títulos como El diablo viste a la moda 2, Michael, Moana: live action, Coraline, ParaNorman, The Boxtrolls, Mario Galaxy, Hoppers, Scary Movie 6, Backrooms y Minions y monstruos.
La cartelera también incluirá estrenos como El heladero, Código venganza, Hechizo de amor, Oasis y otros.