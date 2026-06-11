El emocionante video que muestra por dentro la Villa San Pablo de Turdera

La casona de Turdera que guarda la historia de la fundación del lugar.

A través de un emocionante y revelador video que publicaron en las redes, los herederos de la exponencial casona Villa San Pablo de Turdera , mostraron la construcción por dentro y todo lo que se vende para poder pagar el mantenimiento necesario.

Este domingo. Organizan una jornada para mantener y cuidar las plantas en Turdera con la ayuda de los vecinos

"Cada objeto que vas a encontrar acá, venció al olvido", asegura la voz en off de un video en que recorre la emblemática quinta que fue construida hace más de un siglo por Don Riziero Preti. Para poder mantener el espacio que cuenta con un parque con más de 2 mil metros cuadrados comenzaron a abrir las puertas para desarrollar las ventas de garage.

El lugar también reconocido en la zona popularmente como la Quinta de los Leones es un verdadero patrimonio histórico que requiere de muchos cuidados para que se mantenga en pie y esto es muy costoso. Por eso, a través del video que publicaron difunden las visitas abiertas al público y lo que ofrecen. "Caminar por estos pasillos es recuperar fragmentos de tiempo", relata el video que recibió muchos comentarios de personas que no sabían de la situación y otras con ganas de asistir a conocer esas paredes con tanta historia.

Cuándo será la próxima visita a la Villa San Pablo de Turdera

La feria se ha establecido en la zona como una de las más importantes por el valor que tiene y por la aventura que genera entrar en una quinta histórica de Turdera.

Los que se acercan a cada jornada de venta de garage se encuentran con artículos de todo tipo: de coleccionismo, obras de arte, vinilos, libros, antigüedades, cuadros y mucho más.

"Esta feria es mucho más que un paseo de fin de semana, es un acto de rescate. La Villa San Pablo es bella, es histórica, pero necesita de nosotros. Por eso, parte de lo recaudado será destinado a su puesta en valor para devolverle el brillo que el paso de los años intentó apagar. Venir es colaborar, elegir un libro, un viejo objeto, un cuadro, un vinilo, es poner un ladrillo para que esta casa siga en pie, cuestionando nuestra identidad", dice el video.

En esta oportunidad, la histórica Villa San Pablo, la residencia del fundador de Turdera, abrirá sus puertas el 27 y 28 de junio de 12 a 18 y parte de lo recaudado será para poner en valor la casa ubicada en 9 de julio 440.

"Vengan a revivir la historia, a ganarle la batalla al olvido y a salvar nuestro patrimonio porque los pueblos que cuidan su pasado, tienen asegurado su futuro", recalcaron.

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