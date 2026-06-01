La fotógrafa de Turdera que encontró la magia en los recién nacidos

Daiana Bogado (34), de Turdera, es una apasionada de la fotografía desde muy chica y tras capacitarse con especialistas encontró en el newborn lo que más le gusta hacer: "Me encanta retratar a los bebés recién nacidos, lo disfruto muchísimo".

Cuando tenía apenas 10 años ya le gustaba retratar momentos: "Mi mamá me prestaba su cámara Olimpus a rollo y desde ese momento empecé a sacarle fotos a mis mascotas y a todo lo que me parecía bonito". Pero cuando fue más grande, Daiana Bogado quiso tener su propia cámara y logró comprarse una digital. "La llevaba a todos lados porque me encantaba registrar todo, cuando termine el secundario comencé a estudiar para maestra jardinera, pero enseguida me di cuenta que no era lo mío, así que me puse a investigar y descubrí el Instituto Municipal de Arte Fotográfico y Técnicas Audiovisuales en Avellaneda y me enfoqué de lleno a la fotografía", detalló.

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Ese paso en su vida le reveló lo que realmente quería hacer de forma profesional y laboral y así comenzó una carrera que continúa hasta la actualidad. "Me encantó mi paso por el instituto fue muy lindo aprendí mucho en cuanto a técnica y conectar con lo que realmente me gustaba", aseguró.

Daiana se dedica de forma profesional a la fotografía desde 2016. "Comencé con pocos materiales a realizar book a niños, después descubrí la fotografía newborn y tome cursos con profesionales en la rama", comenzó contando sobre una de las ramas de la fotografía que la atrapó por completo.

La apasiona realizar cada una de las sesiones, sobre todo lo que es el armado de set y recibir a los papás con sus recién nacidos. "Sin dudas, lo más satisfactorio es la devolución que recibo que por suerte siempre son hermosas. Me llenan de felicidad", contó emocionada la fotógrafa de Turdera que también habló del lugar donde vive.

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Sobre su actual lugar de residencia, Daiana Bogado contó que está enamorada de su barrio. "Me encanta este lugar por su gente, por sus espacios que son hermosos", destacó.

Si bien cuenta con muchos clientes de la zona Sur, sus vecinos de Turdera la eligen para que esté fotografiando otros momentos del crecimiento de esos bebé como por ejemplo en los festejos del primer año de vida. "De esa forma puedo ver la evolución y para mí es muy lindo que vuelven a buscar y así tener ese registro de muchos bebés y su respectivo crecimiento", aseguró la experta en fotos de bebés.

Sobre lo que más disfruta de su trabajo admitió: "Me encanta ver a los bebés recién nacidos y su crecimiento, siento que la fotografía es un instante que queda en la memoria para siempre, es un recuerdo invaluable que va a pasar a generaciones futuras, y que yo sea parte de eso me llena de mucha emoción".

También hace foto a parejas y lo resalta como un momento en que todos se divierten. "La fotografía familiar es súper distendida siempre hay risas porque juegan a ser modelos y es muy reconfortante cuando te mandan mensajes tan lindos de cómo se sintieron cómodos conmigo o haciendo alusión a como respeto sus tiempos", dijo.

Sobre su futuro, la fotógrafa de Turdera resaltó que se dedica a su pasión que es capturar imágenes y a cuidar de su hijita de 8 años. "Amo poder vivir cómodamente de esto que me apasiona y me hace feliz", recalcó.

Si bien, por ahora no cuenta con su propio estudio, Daiana tiene una parte de su casa de Turdera acondicionada especialmente para realizar las sesiones fotográficas. "Mi sueño es tener mi propio estudio fotográfico para la comodidad de mis clientes y la mía. Confío en Dios que pronto lo voy a poder tener", auguró convencida de su crecimiento profesional.

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50954e3d-b1b4-46a0-851a-52789263df9b Asegura que capturar la imagen de bebés es lo que más le gusta.